США вчергове послабили санкції проти РФ

Мінфін США оголосив про виключення зі свого санкційного списку трьох кораблів

Міністерство фінансів США виключило із санкційного списку три судна під російським прапором. Йдеться про контейнеровози Fesco Moneron, Fesco Magadan, а також судно загального призначення Sv Nikolay. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт американського відомства.

Згідно з рішенням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), судна виключені з переліку спеціальних санкцій (SDN).

Fesco Moneron і Fesco Magadan потрапили під санкції США у лютому 2022 року через звʼязок із підсанкційною компанією «ПСБ Лізинг». Sv Nikolay було внесено до санкційного списку у квітні 2022 року. Причина – звʼязок із підсанкційною «Альфа-Лізинг».

За даними MarineTraffic, наразі Fesco Moneron перебуває в Охотському морі, Fesco Magadan – у Японському морі, а Sv Nikolay – в Азовському морі. Зміни в реєстрі означають скасування блокування активів цих суден та дозвіл на проведення операцій за їхньою участю.

Нагадаємо, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. Згідно з ліцензією, дозволяється постачання та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, які були завантажені на судна починаючи з 12 березня. Документ діятиме до опівночі за вашингтонським часом 11 квітня.

Раніше «Главком» писав, що Росія отримує значні додаткові доходи від продажу нафти через різке зростання світових цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. За оцінками аналітиків, Москва може заробляти до $150 млн щодня додаткових надходжень до бюджету. За підрахунками видання, Росія вже отримала від $1,3 до $1,9 млрд так званого «неочікуваного прибутку» у вигляді податків на експорт нафти.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що послаблення санкцій проти російської нафти не призведе до суттєвого зростання доходів Москви. За оцінками Вашингтона, йдеться приблизно про $2 млрд додаткового прибутку.