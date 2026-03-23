США оцінили ефект від послаблення санкцій проти нафти РФ

Скотт Бессент запевнив, що скасування санкцій на російські нафтопродукти не збільшило прибутки Росії

Мінфін США заявив, що додаткові доходи Росії становитимуть близько $2 млрд

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що послаблення санкцій проти російської нафти не призведе до суттєвого зростання доходів Москви. За оцінками Вашингтона, йдеться приблизно про $2 млрд додаткового прибутку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю політика CBS News.

За словами Бессента, ключовим ефектом послаблення обмежень є стабілізація світових цін на нафту. Це, у свою чергу, обмежує загальні доходи Росії від експорту енергоносіїв.

«Суть у тому, що краще? Чи отримає Росія більше грошей, якщо нафта коштує $150, і вони отримують 70% від цього, це $105, чи якщо нафта залишається нижче $100? Тобто вони отримують менше грошей. Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, становить $2 мільярди, що дорівнює одному дню бюджету Російської Федерації», – сказав міністр.

Він підкреслив, що навіть за умов пом’якшення санкцій потенційний фінансовий ефект для Кремля залишається обмеженим і не змінює загальної картини тиску на російську економіку.

Окремо Бессент звернув увагу на структуру експорту російської нафти. За його словами, основним покупцем залишається Китай, на який припадає понад 90% поставок.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія після пом'якшення санкцій за останній тиждень РФ збільшила обсяги продажу сирої нафти та водночас свій прибуток.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість часткового послаблення санкцій проти іранської нафти на тлі різкого зростання цін на енергоносії.