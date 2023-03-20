Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент США виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент США виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах
фото з відкритих джерел

Байден опублікував фото у блакитно-жовтих тонах і написав «завтра»

Американський лідер Джо Байден на своїй сторінці у Twitter опублікував інтригуючий напис.

Президент опублікував фото у блакитно-жовтих тонах і написав «завтра».

Президент США виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах фото 1

Раніше повідомлялося, що США побоюються, що Україні не вистачить боєприпасів для весняного контрнаступу.

Аналітики ISW повідомляють, що армія РФ зменшила кількість штурмів у Бахмуті, це може свідчити про те, що наступ РФ наближається до кульмінації.

До слова, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.

Теги: Україна війна Джозеф Байден США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США відновили польоти розвідувальних безпілотників над Чорноморським регіоном
США відновили польоти розвідувальних безпілотників над Чорноморським регіоном
18 березня, 11:14
Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтверджено, що Пекін постачав Росії боєприпаси
США підтвердили використання в Україні китайських боєприпасів – ЗМІ
18 березня, 17:15
У березні 2022 року США заявили, що припиняють депортацію до Росії через політичну ситуацію
США відновили депортації росіян-утікачів від мобілізації – The Guardian
18 березня, 22:03

Політика

Сі Цзіньпін прилетів до Путіна у Москву
Сі Цзіньпін прилетів до Путіна у Москву
Президент США виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах
Президент США виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах
Сі Цзіньпін після зустрічі з Путіним планує зателефонувати Зеленському
Сі Цзіньпін після зустрічі з Путіним планує зателефонувати Зеленському
Зустріч Путіна з колаборантами: смілива жінка наважилася сказати правду (відео)
Зустріч Путіна з колаборантами: смілива жінка наважилася сказати правду (відео)
Перший гість Путіна після ордера на арешт: деталі візиту Сі Цзіньпіна
Перший гість Путіна після ордера на арешт: деталі візиту Сі Цзіньпіна
Росія погрожує суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою
Росія погрожує суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Кремль підбирає наступника Путіну: розвідка повідомила про ситуацію в РФ
23K
Путін зізнався, чому вичікував із нападом на Україну
13K
Терорист Гіркін потролив штурми «вагнерівців» у Бахмуті
12K
Візит Путіна до Маріуполя: диктатор зустрівся з мародерами
11K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
6708
Знайшли «ухилянта»: бійцю, що обороняє Бахмут, зателефонували з військкомату

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту