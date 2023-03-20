Президент США виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах

Байден опублікував фото у блакитно-жовтих тонах і написав «завтра»

Американський лідер Джо Байден на своїй сторінці у Twitter опублікував інтригуючий напис.

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Президент опублікував фото у блакитно-жовтих тонах і написав «завтра».

Раніше повідомлялося, що США побоюються, що Україні не вистачить боєприпасів для весняного контрнаступу.

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Аналітики ISW повідомляють, що армія РФ зменшила кількість штурмів у Бахмуті, це може свідчити про те, що наступ РФ наближається до кульмінації.

До слова, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.