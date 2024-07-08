Німеччина передає Україні Patriot

У новому пакеті військової допомоги від Німеччини військова техніка, зброя та боєприпаси

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Він, зокрема, містить снаряди для танків, обіцяний раніше зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Зокрема, у новому пакеті військової допомоги Україна отримає:

ЗРК Patriot;

два багатофункціональні радари Trml-4D;

9 тис. снарядів до зенітних танків Gepard;

55 тисяч снарядів калібру 155 мм

30 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

200 засобів для глушіння дронів;

10 автономних морських катерів;

вісім машин для розмінування Wisent та одну броньовану машину для евакуації;

250 кулеметів MG5;

три патрульні джипи.

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що Україна отримала третій зенітно-ракетний комплекс Patriot, який Німеччина обіцяла Києву ще в середині червня.

Раніше повідомлялося, що влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

Міноборони ФРН підписало новий контракт на постачання до Бундесверу чотирьох систем Patriot, також готується рамковий договір на постачання ще чотирьох систем із 2028 року. Нові закупівлі передусім покликані заповнити прогалини, які виникли внаслідок постачання Україні систем ППО.

Раніше стало відомо, що на Україну чекають хороші новини щодо постачання систем протиповітряної оборони під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Крім того, Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Україна ведуть перемовини щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.