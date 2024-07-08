Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Німеччина передає Україні Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Німеччина передає Україні Patriot
Зенітно-ракетний комплекс Patriot
фото з відкритих джерел

У новому пакеті військової допомоги від Німеччини військова техніка, зброя та боєприпаси

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Він, зокрема, містить снаряди для танків, обіцяний раніше зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Зокрема, у новому пакеті військової допомоги Україна отримає:

  • ЗРК Patriot;
  • два багатофункціональні радари Trml-4D;
  • 9 тис. снарядів до зенітних танків Gepard;
  • 55 тисяч снарядів калібру 155 мм
  • 30 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
  • 200 засобів для глушіння дронів;
  • 10 автономних морських катерів;
  • вісім машин для розмінування Wisent та одну броньовану машину для евакуації;
  • 250 кулеметів MG5;
  • три патрульні джипи.

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що Україна отримала третій зенітно-ракетний комплекс Patriot, який Німеччина обіцяла Києву ще в середині червня.

Раніше повідомлялося, що влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

Міноборони ФРН підписало новий контракт на постачання до Бундесверу чотирьох систем Patriot, також готується рамковий договір на постачання ще чотирьох систем із 2028 року. Нові закупівлі передусім покликані заповнити прогалини, які виникли внаслідок постачання Україні систем ППО.

Раніше стало відомо, що на Україну чекають хороші новини щодо постачання систем протиповітряної оборони під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Крім того, Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Україна ведуть перемовини щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.

Читайте також: Очільник Пентагону пообіцяв надати допомогу Україні в прискореному режимі
Теги: військова техніка військова допомога системи ППО Patriot Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок терористичної атаки РФ по Києву попередньо відомо про 22 загиблих та понад 90 постраждалих
Німеччина прийме на лікування дітей після удару РФ по «Охматдиту»
Сьогодні, 21:15
Золоту залу ратуші Аугсбурга закрили для відвідувачів на 2 роки
Одну з найкрасивіших ратуш Німеччини буде закрито через небезпечну речовину
1 липня, 12:39
Плакати кандидатів напередодні парламентських виборах на вулицях Монголії, 25 червня 2024 року
У Монголії триває голосування на парламентських виборах
28 червня, 04:19
Україна посилює ППО завдяки Patriot, які передають США та європейські союзники
Битва за небо: Україна зміцнює ППО та завдає нищівних ударів по Росії
26 червня, 10:00
Раніше стало відомо, що влада Іспанії готує новий пакет військової допомоги Україні
В Україну прибула друга партія ракет для Patriot від Іспанії
25 червня, 11:58
Система ППО С-300
The Telegraph: Сучасна російська ППО не може протистояти старим західним ракетам
16 червня, 11:22
25 червня остаточно відбудеться міжурядова конференція, яка надасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС
Дата початку переговорів про вступ України до ЄС. Вибухи в РФ. Головне за ніч
15 червня, 06:37
Mistral – це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків
Естонія передає Україні зенітно-ракетні комплекси Mistral
11 червня, 19:11
У селі Ракитне вирує масштабна пожежа
На Білгородщині після вибуху вирує масштабна пожежа
9 червня, 16:25

Події в Україні

Що сповільнило наступ росіян на Харківщині? Відповідь The Washington Post
Що сповільнило наступ росіян на Харківщині? Відповідь The Washington Post
Німеччина передає Україні Patriot
Німеччина передає Україні Patriot
В Україні повітряна тривога тривала майже пів години
В Україні повітряна тривога тривала майже пів години
Антикорупційний суд зняв арешт із частини коштів ексголови Верховного суду Князєва
Антикорупційний суд зняв арешт із частини коштів ексголови Верховного суду Князєва
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
Ракетний удар по «Охматдиту» та безпекова угода з Польщею. Головне за 8 липня
Ракетний удар по «Охматдиту» та безпекова угода з Польщею. Головне за 8 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Ракетна атака на Україну: реакція ООН
27K
Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
18K
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
12K
Професор-технолог пояснила, з чого роблять білий шоколад
11K
Ексдепутат Держдуми визнав: вдарили по дитячій лікарні спеціально
11K
Ніяке це не ППО. Момент удару російською ракетою по «Охмадиту» потрапив на відео

Новини

Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Сьогодні, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
Вчора, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Вчора, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua