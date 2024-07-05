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Напруга на кордоні Польщі та Білорусі: Варшава просить ЄС направити до них прикордонників

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Напруга на кордоні Польщі та Білорусі: Варшава просить ЄС направити до них прикордонників
Варшава звинувачує Білорусь в організації нового напливу мігрантів до Євросоюзу, щоб дестабілізувати регіон
фото: Getty Images

Варшава хоче обговорити питання складної ситуації на кордоні на майбутньому саміті НАТО

У зв'язку зі зростанням напруги через потік мігрантів на польсько-білоруському кордоні, Варшава проситиме у Греції, Фінляндії та Німеччини направити їхніх прикордонників для патрулювання. Про це повідомляє Reuters. 

За словами одного з високопоставлених чиновників, Польща прагне залучитися допомогою Фінляндії, Німеччини та Греції у патрулюванні кордону. Він зазначив, що досвід правоохоронців та прикордонників цих країн міг би бути дуже корисним. 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що серед мігрантів, які прибувають з Білорусі, можуть бути люди, які планують напасти на польських солдатів. Повідомляється, що Варшава хоче обговорити це питання на майбутньому саміті НАТО. 

За даними прикордонного агенства ЄС, за перші п'ять місяців 2024 року кількість людей, які намагалися потрапити до ЄС через східний кордон зросла майже удвічі. 

Нагадаємо, на польсько-білоруському кордоні зростає напруга через мігрантів, тому Польща розглядає варіант закриття всіх пунктів пропуску. Зокрема, польські фермери розливають свинячий гній уздовж кордону з Білоруссю для захисту від мігрантів із мусульманських країн.

Раніше стало відомо, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю. До слова, польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю.

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Теги: Польща кордон влада Варшава

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