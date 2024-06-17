Посадовець лісгоспу організував незаконну вирубку дерев у Нацпарку на Буковині

Посадовець видав лісорубний квиток для проведення санітарної рубки дерев у Берегометському лісництві, що входить до складу Національного природного парку «Вижницький»

Через перевищення посадовцем службових повноважень довкіллю завдано шкоди на 1,7 млн грн

Правоохоронці у Чернівецькій області викрили колишнього головного лісничого – першого заступника директора Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», який організував незаконну рубку дерев у Національному природному парку «Вижницький». Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«Посадовець видав лісорубний квиток для проведення санітарної рубки дерев у Берегометському лісництві, що входить до складу Національного природного парку «Вижницький». При цьому він не погодив ліміти з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та не отримав дозвіл облдержадміністрації, що порушує Закон України «Про природно–заповідний фонд України», – йдеться у повідомленні.

Посадовець видав лісорубний квиток для проведення санітарної рубки дерев у Берегометському лісництві, що входить до складу Національного природного парку «Вижницький» фото Державне бюро розслідувань

Відтак на понад чотирьох гектарах природно–заповідного фонду було незаконно зрубано 700 дерев бука, ялини, берези, смереки тощо. Через перевищення посадовцем службових повноважень довкіллю завдано шкоди на 1,7 млн грн.

Посадовець не погодив ліміти з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України фото Державне бюро розслідувань

Чоловікові оголосили підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (частина третя статті 365 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

«Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно для забезпечення подальшого відшкодування завданої державі шкоди», – додали в ДБР.

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