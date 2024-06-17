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Посадовець лісгоспу організував незаконну вирубку дерев у Нацпарку на Буковині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Посадовець лісгоспу організував незаконну вирубку дерев у Нацпарку на Буковині
Посадовець видав лісорубний квиток для проведення санітарної рубки дерев у Берегометському лісництві, що входить до складу Національного природного парку «Вижницький»
фото Державне бюро розслідувань

Через перевищення посадовцем службових повноважень довкіллю завдано шкоди на 1,7 млн грн

Правоохоронці у Чернівецькій області викрили колишнього головного лісничого – першого заступника директора Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», який організував незаконну рубку дерев у Національному природному парку «Вижницький». Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«Посадовець видав лісорубний квиток для проведення санітарної рубки дерев у Берегометському лісництві, що входить до складу Національного природного парку «Вижницький». При цьому він не погодив ліміти з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та не отримав дозвіл облдержадміністрації, що порушує Закон України «Про природно–заповідний фонд України», – йдеться у повідомленні.

Посадовець видав лісорубний квиток для проведення санітарної рубки дерев у Берегометському лісництві, що входить до складу Національного природного парку «Вижницький»
Посадовець видав лісорубний квиток для проведення санітарної рубки дерев у Берегометському лісництві, що входить до складу Національного природного парку «Вижницький»
фото Державне бюро розслідувань

Відтак на понад чотирьох гектарах природно–заповідного фонду було незаконно зрубано 700 дерев бука, ялини, берези, смереки тощо. Через перевищення посадовцем службових повноважень довкіллю завдано шкоди на 1,7 млн грн.

Посадовець не погодив ліміти з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України
Посадовець не погодив ліміти з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України
фото Державне бюро розслідувань

 Чоловікові оголосили підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (частина третя статті 365 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

«Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно для забезпечення подальшого відшкодування завданої державі шкоди», – додали в ДБР.

Нагадаємо, Верховний Суд залишив в силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, згідно з яким  громаді Києва повернули 3 тис. га Біличанського лісу, який є частиною національного природного парку «Голосіївський», та належить до Святошинського району столиці.  

Як повідомлялося, майже 100 га Біличанського лісу у Святошинському районі Києва біля табору «Лісовий Артек» під загрозою забудови.

В Україні має місце дефіцит деревини. Про це у своїй статті пише портал «Обозреватель».  Як йдеться у статті, формально збут деревини здійснюється через аукціони: купує той, хто дає більше грошей. Усе виглядає логічно. Але, за фактом, якщо пропозиція деревини значно менша за переробні потужності, то ціна на деревину буде завищеною. Створюється її штучний дефіцит, а загальний обсяг продажів набагато менший за можливий.  

До слова, 29 листопада 2023 року на Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів. Про це повідомив гендиректор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець.

Читайте також: Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?
Теги: закон майно квиток ліс ДБР

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