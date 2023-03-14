Сусідня з Україною країна НАТО збудує завод із виробництва боєприпасів

Останній пороховий завод у Румунії було закрито у 2004 році

На румунському заводі вироблятимуться боєприпаси не лише для НАТО

Румунія у співпраці зі США та Південною Кореєю планує побудувати завод із виробництва пороху й боєприпасів. Про це оголосив міністр економіки Румунії Флорін Спетару, повідомляє Stirile TVR.

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Останній пороховий завод у Румунії було закрито у 2004 році, після чого країна імпортувала боєприпаси й порох для потреб своїх збройних сил.

«На додаток до 800 мільйонів леїв (близько 160 мільйонів євро – ред.), виділених міністерством економіки, ми також уклали платне партнерство з американськими та південнокорейськими компаніями, щоб розпочати це промислове будівництво», – оголосив Спетару.

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Міністр підкреслив, що пандемія і війна створюють нові реалії, і залежність від імпорту має бути менша.

«Тепер ми створимо більше виробничих потужностей для виробництва боєприпасів як для НАТО, так і не НАТО», – додав він.

Як повідомлялося, очікується, що країни Євросоюзу підпишуть спільний план закупівель боєприпасів для України вже наступного тижня.

Держави-члени ЄС ще не вказали, скільки грошей вони готові виділити цього року і як ці кошти будуть структуровані. Деякі країни хочуть аби обов'язкове фінансування було пропорційне до розміру економіки кожного з членів блоку, а інші - щоб будь-які внески були добровільними.

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Деякі країни вважають, що краще, аби потреби України задовольняли в межах проєкту закупівель, який незабаром стартує під керівництвом Європейського оборонного агентства. Інші члени ЄС стверджують - нагальні потреби нашої держави можна було б швидше задовольнити через Європейський фонд миру.