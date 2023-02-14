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У Вашингтоні вирішують, які банки РФ підпадуть під санкції – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Вашингтоні вирішують, які банки РФ підпадуть під санкції – Reuters
У США планують санкції для нових російських банків
фото: https://dzen.ru

Голова управління з координації санкцій Держдепу США вже шукає, як посилити фінансовий тиск на країну-агресора

Вашингтон планує запровадити нові санкції проти російських банків і посилити заходи за ухилення від обмежень, пише Reuters.

За словами голови управління з координації санкцій Держдепу США Джеймса О'Брайєна, який попередив про пошук можливостей для введення обмежень для інших банків та фінансових установ.

«Ми шукаємо додаткові банки та фінансові установи, щоб зрозуміти, як Росія взаємодіє із зовнішнім світом. Цілком можливо, будуть нові заходи», – наголосив він.

При цьому у Reuters зазначили, що масштаб нових можливих обмежень не зрозумілий. Політик зазначив, що США шукають, проти яких ще російських банків запровадити санкції.

У грудні 2022 року стало відомо, що Європейський союзу дев'ятому пакеті санкцій розширив обмеження ще на три російські банки. У двох приватних фінансових організацій – Московського кредитного банку та Далекосхідного банку – були заморожені активи. Для Всеросійського банку розвитку регіонів (ВБРР) обмежили проведення операцій.

Нагадаємо, російські банки зафіксували найнижчий річний чистий прибуток як мінімум за сім років За підсумками 2022 року було зафіксовано чистий прибуток у розмірі 203 мільярди рублів.

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Теги: росія санкції Європейський союз

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