Росія вдосконалює методи маскування, аби зменшити втрати своїх кораблів

Як повідомила британська розвідка, відсутність ефективного маскування була однією з ключових невдач Росії на початку повномасштабного вторгнення

Російська військова доктрина приділяє велику увагу використанню методів маскування та обману для підвищення живучості військових сил

Методи маскування російських військових кораблів у Чорному морі навряд принесуть результати та знизять втрати флоту. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

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Як зазначається у зведенні, російська військова доктрина приділяє велику увагу використанню методів маскування та обману для підвищення живучості військових сил, а також приховування їх оперативних намірів. Відсутність ефективного застосування маскування була однією з ключових оперативних невдач Росії на ранніх етапах вторгнення в Україну.

За даними британської розвідки, російські сили, швидше за все, докладають зусиль для вдосконалення методів маскування для пом'якшення важких втрат, завданих за останні два роки як Чорноморським флотом, так і Повітряно-космічними силами.

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За даними розвідки, російські сили докладають зусиль для вдосконалення методів маскування для пом'якшення важких втрат фото: X/Міноборони Британії

На російських авіабазах маскування включає імітацію макетів літаків і шин на крилах літаків. За даними, на дев'яти російських авіабазах також намальовані силуети планерів. Кораблі Чорноморського флоту мають чорне забарвлення на носі та кормі, що, ймовірно, робить їх військові кораблі меншою і менш привабливою метою. На сторонах причалів також намальовані силуети суден, ймовірно, щоб спантеличити українських операторів безпілотних літальних апаратів, йдеться в повідомленні.

«Попри ці спроби приховування, російські літаки, як і раніше, вразливі в повітрі, а російські кораблі, як і раніше, вразливі під час операцій у Чорному морі. Навряд чи застосування методів маскування призведе до суттєвого зниження втрат», – відзначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, після низки останніх атак, військове відомство Росії шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Операції кораблів обмежені, а захист від дронів посилено.

До слова, у ніч на 5 березня Сили оборони вразили морськими дронами патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов» неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у розвідці, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Щонайменше 27 членів екіпажу отримали поранення, ще сім моряків загинули.

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Крім того, 14 лютого у Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки потопили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». За даними розвідки, більшість членів екіпажу загинула. Російські джерела приховують інформацію про втрати.

Загалом відомо, що на початку повномасштабного вторгнення у Чорному морі перебувало 13 великих десантних кораблів РФ. Зараз їх залишилося п’ять. За час великої війни Сили оборони знищили чотири такі судна – це «Саратов», «Новочеркаськ», «Мінськ» та «Цезар Куніков».