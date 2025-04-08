Трамп допоможе Ізраїлю звільнити заручників

Нетаньягу: Наразі ми працюємо над новою угодою, яку, як ми сподіваємося, також буде успішною

Прем'єр-міністр Нетаньягу зазначив, що заручники перебувають в «агонії»

Ізраїль співпрацює з США над укладенням нової угоди для звільнення додаткової групи заручників. У процес залучений президент Дональд Трамп. Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, передає «Главком» із посиланням на CNN.

Нетаньягу зазначив, що заручники перебувають в «агонії», і Ізраїль намагається звільнити їх усіх.

«Стів Віткофф – дуже здібний представник президента Трампа, який допоміг нам укласти угоду, завдяки якій було звільнено 25 заручників. Наразі ми працюємо над новою угодою, яку, як ми сподіваємося, також буде успішною», – сказав він під час зустрічі з Трампом у Білому домі.

Прем'єр-міністр додав, що щодня спілкується з родинами заручників, і підкреслив, що Ізраїль прагне дати жителям Гази можливість вільно вибирати своє місце перебування.

Нагадаємо, пресконференція президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу пройшла у Білому домі у вузькому колі журналістів, незважаючи на новину про те, що її скасували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook Білого дому.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у понеділок, 7 квітня, прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом. Це зробило його першим світовим лідером, який отримав другу аудієнцію з президентом США під час його другого терміну.

Трамп та Нетаньягу обговорили тарифи, угоду щодо ядерної зброї з Іраном, а ще подальше майбутнє Гази.

Також президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею взяти контроль над сектором Газа, назвавши його «неймовірно важливим об'єктом нерухомості». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Під час пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Білому домі Трамп заявив, що, на його думку, було б доцільно розмістити в Газі миротворчі сили, зокрема за участю США. Він також не вперше запропонував переселити палестинців, які проживають у цьому анклаві, до інших країн, заявивши, що «безліч країн» погодяться прийняти 2,1 млн жителів Гази.