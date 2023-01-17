Ціна на газ у Європі дедалі падає: названо причини

Тепла зима у Європі знизила ціну на газ до $600 за тисячу кубометрів

Тепла погода у жовтні, листопаді та січні, а також заходи економії призвели до того, що на даний момент рівень запасів газу в ПСГ є максимальним за історію спостережень. Це посилює впевненість влади ЄС у благополучному проходженні зими. Ціни на газ на європейському ринку знизилися, незважаючи навіть на похолодання.

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Контракт із постачанням «на день вперед» на хабі TTF у Нідерландах знизився до $608 за тисячу кубометрів, тоді як лютневий ф'ючерс був на рівні $615.

Нагадаємо, вартість газу почала різко знижуватися з другого тижня грудня, що допомогло послабити побоювання щодо енергетичної кризи. Видання «Коммерсант» зазначає: якщо ціни залишаться низькими, це послабить інфляцію в регіоні.

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Сховища газу в Європі зараз заповнені достатньо. Це допоможе Європі витримати будь-які похолодання наприкінці зими, та скоротити дефіцит постачання з Росії. Поточний рівень запасів газу у Європі скоротився до 81,49% – це на 19 процентних пунктів вище за середній показник на ту ж дату за останні п'ять років, повідомляє асоціація Gas Infrastructure Europe (GIE).

У свою чергу, у «Газпромі» говорять, що станом на 17 січня, здійснюють подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через ГІС «Суджа», – 32,6 млн. куб. м.