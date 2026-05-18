Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС і Китай наблизилися до торгової війни через суперечки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
ЄС і Китай наблизилися до торгової війни через суперечки
Пекін вважає, що Євросоюз поступово переходить до економічного стримування Китаю
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Європейський бізнес заявив про величезний дисбаланс у торгівлі з Китаєм

Відносини між Євросоюзом та Китаєм різко загострилися через суперечки навколо торговельної політики та взаємного доступу до ринків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.

Сварка на конференції в Пекіні

Минулого тижня на конференції в Пекіні, організованій європейською стороною, між дипломатами, урядовцями та бізнесменами з обох боків спалахнула гостра дискусія. Учасники звинуватили одне одного у створенні торговельних бар'єрів і спробах економічного тиску.

Найбільш напруженою стала панель із промовистою назвою «Торговельні відносини ЄС–Китай: партнерство чи корабель, що тоне?». Представники ЄС наполягали: їхня економіка залишається значно відкритішою для китайського імпорту, ніж навпаки. Президент Торгово-промислової палати ЄС у Китаї Йенс Ескелунд описав ситуацію влучно: «Це не партнерство і не корабель, що тоне. Це 400-метровий велетенський контейнеровоз із 24 тисячами контейнерів, який прямує до Європи й повертається майже порожнім», – заявив він.

У відповідь дослідник Університету Фудань Цзянь Цзюньбо звинуватив Брюссель у спробах «відірватися» від Китаю та закликав сторони «спільно боротися з протекціонізмом». Окремі китайські учасники форуму дорікнули європейським дипломатам «залякуванням» партнерів.

Посол ЄС у Китаї Хорхе Толедо заявив, що Брюссель регулярно зазнає інформаційних атак із боку китайських державних медіа та чиновників — через нові промислові ініціативи, покликані пришвидшити розвиток власного виробництва й знизити залежність від імпорту.

Видання зазначає: нинішня напруга різко контрастує з оптимістичними прогнозами початку року, коли серія візитів європейських лідерів до Китаю здавалася кроком до потепління. Натомість сторони дедалі частіше обмінюються публічними звинуваченнями, а ризик масштабного торговельного конфлікту між двома найбільшими економіками світу лише зростає.

Що стало причиною нового загострення

Серед головних претензій ЄС до Китаю:

  • нерівний доступ європейських компаній до китайського ринку;
  • значний торговельний дисбаланс;
  • державна підтримка китайських виробників;
  • посилення експорту дешевої китайської продукції до Європи.

Пекін натомість вважає, що Євросоюз поступово переходить до економічного стримування Китаю та прагне обмежити китайські інвестиції й технології.

Нагадаємо, раніше між Євросоюзом і Китаєм загострився конфлікт через ініціативу «Зроблено в Європі» – нові правила, що зобов'язують компанії використовувати деталі виробництва країн ЄС для отримання держпідтримки. Пекін назвав ці умови дискримінаційними та пригрозив контрзаходами.

До слова, у грудні 2025 року торговельне протистояння вийшло на новий рівень: Китай запровадив мита від 21,9% до 42,7% на молоко, сир та вершки з ЄС – у відповідь на тарифи щодо китайських електромобілів.

Читайте також:

Теги: економіка Китай Європейський Союз інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Помітних змін у позиції США та Китаю не відбулося
Іран між Трампом і Сі. Чому візит завершився торгами
15 травня, 17:49
Меланія Трамп не супроводжувала президента Дональда Трампа під час його поїздки до Китаю
NBC News: Трамп поїхав до Китаю без Меланії – у чому причина
15 травня, 01:43
Президент США Дональд Трамп та голова Китаю Сі Цзіньпіну під час зустрічі в міжнародному аеропорту Кімхе на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Пусані у 2025 році
Трамп і Сі Цзіньпін зустрінуться у Китаї: про що говоритимуть
11 травня, 03:34
Відсутність рішення проблеми пасажирських збитків «Укрзалізниці» може призвести до дефолту компанії – ЗМІ
Відсутність рішення проблеми пасажирських збитків «Укрзалізниці» може призвести до дефолту компанії – ЗМІ
6 травня, 14:42
Російські фірми використовують китайські деталі у виробництві безпілотників
Китай відкрито постачає до РФ та Ірану компоненти для безпілотників, оминаючи санкції
6 травня, 07:55
Чудінов (ліворуч) на початку жовтня 2024 року незаконно відвідував кілька міст окупованої Луганської області
ЄС запровадив санкції проти ексчемпіона світу з боксу, який незаконно відвідував Луганщину
23 квiтня, 20:43
ЄС готує централізовані закупівлі газу через загрозу дефіциту
ЄС посилив підготовку до енергокризи і повертає спільні закупівлі
21 квiтня, 18:49
Росія продає газ Китаю зі знижкою через санкції
Росія обвалила ціни на газ для Китаю: причина
21 квiтня, 16:39
Поточна ситуація на ринку не стимулює інвестиції у новий рухомий склад, вважає Криворучко
Механізм списання старих вагонів викликає питання – глава профільної асоціації
20 квiтня, 15:02

Економіка

ЄС і Китай наблизилися до торгової війни через суперечки
ЄС і Китай наблизилися до торгової війни через суперечки
Іран погрожує відключити інтернет-кабелі: під загрозою зв'язок Азії з Європою
Іран погрожує відключити інтернет-кабелі: під загрозою зв'язок Азії з Європою
Економіка Росії скорочується попри зростання цін на нафту – Le Monde
Економіка Росії скорочується попри зростання цін на нафту – Le Monde
Розвідка констатує початок системної банківської кризи в РФ
Розвідка констатує початок системної банківської кризи в РФ
Без молоді, грошей та модернізації: розвідка розкрила масштабний колапс російської промисловості
Без молоді, грошей та модернізації: розвідка розкрила масштабний колапс російської промисловості
Розвідка: Росія продовжує літати на старих літаках, ризикуючи пасажирами
Розвідка: Росія продовжує літати на старих літаках, ризикуючи пасажирами

Новини

Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
16 травня, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua