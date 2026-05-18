ЄС і Китай наблизилися до торгової війни через суперечки

Європейський бізнес заявив про величезний дисбаланс у торгівлі з Китаєм

Відносини між Євросоюзом та Китаєм різко загострилися через суперечки навколо торговельної політики та взаємного доступу до ринків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.

Сварка на конференції в Пекіні

Минулого тижня на конференції в Пекіні, організованій європейською стороною, між дипломатами, урядовцями та бізнесменами з обох боків спалахнула гостра дискусія. Учасники звинуватили одне одного у створенні торговельних бар'єрів і спробах економічного тиску.

Найбільш напруженою стала панель із промовистою назвою «Торговельні відносини ЄС–Китай: партнерство чи корабель, що тоне?». Представники ЄС наполягали: їхня економіка залишається значно відкритішою для китайського імпорту, ніж навпаки. Президент Торгово-промислової палати ЄС у Китаї Йенс Ескелунд описав ситуацію влучно: «Це не партнерство і не корабель, що тоне. Це 400-метровий велетенський контейнеровоз із 24 тисячами контейнерів, який прямує до Європи й повертається майже порожнім», – заявив він.

У відповідь дослідник Університету Фудань Цзянь Цзюньбо звинуватив Брюссель у спробах «відірватися» від Китаю та закликав сторони «спільно боротися з протекціонізмом». Окремі китайські учасники форуму дорікнули європейським дипломатам «залякуванням» партнерів.

Посол ЄС у Китаї Хорхе Толедо заявив, що Брюссель регулярно зазнає інформаційних атак із боку китайських державних медіа та чиновників — через нові промислові ініціативи, покликані пришвидшити розвиток власного виробництва й знизити залежність від імпорту.

Видання зазначає: нинішня напруга різко контрастує з оптимістичними прогнозами початку року, коли серія візитів європейських лідерів до Китаю здавалася кроком до потепління. Натомість сторони дедалі частіше обмінюються публічними звинуваченнями, а ризик масштабного торговельного конфлікту між двома найбільшими економіками світу лише зростає.

Що стало причиною нового загострення

Серед головних претензій ЄС до Китаю:

нерівний доступ європейських компаній до китайського ринку;

значний торговельний дисбаланс;

державна підтримка китайських виробників;

посилення експорту дешевої китайської продукції до Європи.

Пекін натомість вважає, що Євросоюз поступово переходить до економічного стримування Китаю та прагне обмежити китайські інвестиції й технології.

Нагадаємо, раніше між Євросоюзом і Китаєм загострився конфлікт через ініціативу «Зроблено в Європі» – нові правила, що зобов'язують компанії використовувати деталі виробництва країн ЄС для отримання держпідтримки. Пекін назвав ці умови дискримінаційними та пригрозив контрзаходами.

До слова, у грудні 2025 року торговельне протистояння вийшло на новий рівень: Китай запровадив мита від 21,9% до 42,7% на молоко, сир та вершки з ЄС – у відповідь на тарифи щодо китайських електромобілів.