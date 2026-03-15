Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з журналістами
фото: president.gov.ua

Головні тези Зеленського після європейського турне

14 березня президент повернувся з європейського турне і вже у першій половині дня зустрівся з групою журналістів у форматі офрек. Від «Главкома» питання главі держави ставила Наталія Антонюк.

Коротко про те, що можна публікувати, зі слів президента з окремими цитатами: про війну, переговори, дрони і обмеження, з якими стикається Україна…

Найважливіші тези

  • Про ключове завдання міністри оборони Федорову: «Нам все одно доведеться побудувати свою ППО. У нас немає 100–200 років, щоб чекати по системі на рік».
  • Про альтернативу Patriot: «Я дивлюсь на SAMP/T як на альтернативу. Якщо нам з французами вдасться збивати балістику – це буде перша така альтернатива».
  • Про потребу контролю над продажем українських дронів і технологій: «Я ж не можу купити ракети для «Петріотів» без Білого дому»...
  • Про наступну зустріч із росіянами: «Америка пропонує зустріч наступного тижня. У Швейцарії. Пропонували в Америці. Ми готові. «Рускіє» в Америку не готові летіти».
  • Про присутність українських команд на Близькому Сході: «Це не три-чотири людини. У нас команди серйозні… Але ми не воюємо з Іраном». Очолює наш десант Умеров.
  • Про далекобійні удари по РФ: «Цей інструмент точно працює – особливо по оборонній індустрії та нафтовій галузі».
  • Про воєнні плани Путіна на весну-літу 2026: «Думок у них про зупинку війни точно немає».
  • Про нову технологічну ставку Росії у війні: «Вони зрозуміли, що це працює краще… Їхнє замовлення – 7 мільйонів FPV. У нас також 7 млн в планах. Кількість FPV у нас однакова, до речі».
  • Про нафтопровід «Дружба» і його ремонт: «Я не підривав «Дружбу». Це факт», «Мене змушують відновити «Дружбу». Чим це відрізняється від зняття санкцій з рускіх?» «Можливу дату технічного відновлення «Дружби» ми дали: до двох місяців.
  • Про гріхи Орбана: «Орбан не має мандату говорити від імені всієї Європи». «Найгірше – сьогоднішній уряд Угорщини поширює серед угорського суспільства антиукраїнські настрої».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Микола Підвезяний

«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами
«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами
Контрнаступ-2023 триває досі. Військові відповіли Залужному
Контрнаступ-2023 триває досі. Військові відповіли Залужному
Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?
Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?
Чи можна знімати стрес кокаїном? Що вирішили українські суди
Чи можна знімати стрес кокаїном? Що вирішили українські суди
Владислав Гераскевич провів перекличку п'ятої колони в Україні
Владислав Гераскевич провів перекличку п'ятої колони в Україні

