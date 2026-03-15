«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами
Головні тези Зеленського після європейського турне
14 березня президент повернувся з європейського турне і вже у першій половині дня зустрівся з групою журналістів у форматі офрек. Від «Главкома» питання главі держави ставила Наталія Антонюк.
Коротко про те, що можна публікувати, зі слів президента з окремими цитатами: про війну, переговори, дрони і обмеження, з якими стикається Україна…
Найважливіші тези
- Про ключове завдання міністри оборони Федорову: «Нам все одно доведеться побудувати свою ППО. У нас немає 100–200 років, щоб чекати по системі на рік».
- Про альтернативу Patriot: «Я дивлюсь на SAMP/T як на альтернативу. Якщо нам з французами вдасться збивати балістику – це буде перша така альтернатива».
- Про потребу контролю над продажем українських дронів і технологій: «Я ж не можу купити ракети для «Петріотів» без Білого дому»...
- Про наступну зустріч із росіянами: «Америка пропонує зустріч наступного тижня. У Швейцарії. Пропонували в Америці. Ми готові. «Рускіє» в Америку не готові летіти».
- Про присутність українських команд на Близькому Сході: «Це не три-чотири людини. У нас команди серйозні… Але ми не воюємо з Іраном». Очолює наш десант Умеров.
- Про далекобійні удари по РФ: «Цей інструмент точно працює – особливо по оборонній індустрії та нафтовій галузі».
- Про воєнні плани Путіна на весну-літу 2026: «Думок у них про зупинку війни точно немає».
- Про нову технологічну ставку Росії у війні: «Вони зрозуміли, що це працює краще… Їхнє замовлення – 7 мільйонів FPV. У нас також 7 млн в планах. Кількість FPV у нас однакова, до речі».
- Про нафтопровід «Дружба» і його ремонт: «Я не підривав «Дружбу». Це факт», «Мене змушують відновити «Дружбу». Чим це відрізняється від зняття санкцій з рускіх?» «Можливу дату технічного відновлення «Дружби» ми дали: до двох місяців.
- Про гріхи Орбана: «Орбан не має мандату говорити від імені всієї Європи». «Найгірше – сьогоднішній уряд Угорщини поширює серед угорського суспільства антиукраїнські настрої».
