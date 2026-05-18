Росія наростила тіньовий флот для транспортування газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чотири танкери СПГ, які раніше працювали на експортному заводі в Омані, почали завантажувати паливо з російського санкційного проєкту
фото: AP (ілюстративне)
Танкери, серед яких «Космос», «Меркурій», «Оріон» та «Луч», забирають паливо з підсанкційного плавучого сховища «Саам»

Російська Федерація розширила тіньовий флот, аби транспортувати підсанкційний скраплений природний газ. Чотири танкери, які нині використовує Москва, належали Оману. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Так, танкер «Космос» нещодавно пришвартувався поблизу Мурманська на заході Росії та, ймовірно, завантажив скраплений природний газ. Три інші колишні оманські судна – «Меркурій», «Оріон» і «Луч» – також транспортують сировину.

Відомо, що судно «Космос» на початку 2026 року перейшло під російський прапор і змінило назву. «Меркурій», який у травні завантажили російським СПГ, ймовірно, прямує до Азії. «Оріон» і «Луч» рухаються до плавучого сховища з сировиною.

Як пише агентство, наразі Росія використовує щонайменше 20 танкерів для перевезення підсанкційного СПГ. Зазначається, що додаткові танкери, які надав Оман, можуть дати Москві змогу розширити свій експорт.

«Це відбувається на тлі спроб Москви скористатися високим попитом на СПГ по всій Азії, оскільки закриття Ормузької протоки скорочує п'яту частину світових постачань сировини й призводить до зростання цін на паливо», – кажуть журналісти.

Нагадаємо, США готуються стати головним постачальником природного газу для Європейського Союзу вже у 2026 році. Американський експорт скрапленого природного газу стрімко зростає та починає загрожувати домінуванню Норвегії на європейському ринку.

Після скорочення залежності від російського трубопровідного газу Європа фактично змінила енергетичного партнера. Якщо раніше ключову роль у забезпеченні ЄС паливом відігравала Норвегія, то зараз дедалі активніше позиції посилюють Сполучені Штати.

Як повідомлялося, Російська Федерація очікує, що Китай купуватиме природний газ зі значною знижкою порівняно із європейським ринком щонайменше до 2029 року.

До слова, Індія відмовилася від пропозиції РФ про закупівлю скрапленого природного газу, який підпадає під санкції США, попри дефіцит палива через загострення ситуації на Близькому Сході.

Росія наростила тіньовий флот для транспортування газу
Китай зобов'язався щороку купувати агропродукцію США на понад $17 млрд
ЄС і Китай наблизилися до торгової війни через суперечки
Іран погрожує відключити інтернет-кабелі: під загрозою зв'язок Азії з Європою
Економіка Росії скорочується попри зростання цін на нафту – Le Monde
Розвідка констатує початок системної банківської кризи в РФ
