Китай зобов’язався щороку купувати агропродукцію США на понад $17 млрд

Нові домовленості, зокрема, передбачають додаткові закупівлі американської агропродукції, окрім попередніх зобов’язань

Китай погодився щорічно до 2028 року купувати американську сільськогосподарську продукцію на щонайменше $17 млрд до раніше узгоджених зобов'язань щодо сої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Білого дому.

Пекін Китай поновив реєстрацію понад 400 американських підприємств із виробництва яловичини та додав до реєстру нові об'єкти. Крім того, Пекін співпрацює з американськими регуляторами для скасування заборон щодо решти заводів. Крім того, Китай відновив імпорт м'яса птиці зі штатів, які Міністерство сільського господарства США визнало вільними від пташиного грипу.

Нові закупівлі сільськогосподарської продукції доповнять зобов'язання, які були взяті після укладення торговельного перемир'я між президентом США Дональдом Трампом і очільником Китаю Сі Цзіньпіном у жовтні 2025 року. У рамках тієї угоди Китай вже зобов'язався щороку купувати 25 млн метричних тонн американської сої до 2028 року.

Також Китай погодився на закупівлю 200 літаків компанії Boeing. Ця партія літаків – перша з 2017 року угода Китаю про закупівлю літаків Boeing американського виробництва – сприятиме створенню «високооплачуваних робочих місць для висококваліфікованих фахівців у виробничій галузі США та дасть змогу китайцям літати на літаках американського виробництва протягом найближчих десятиліть».

Вашингтон та Пекін домовилися створити торговельну раду для регулювання діяльності в нечутливих секторах економіки. Буде створена й інвестиційна рада, яка слугуватиме «міжурядовим форумом» для обговорення відповідних питань.

Згідно з домовленостями, Китай також врегулює питання обмежень на продаж обладнання та технологій для видобутку і переробки рідкісноземельних металів.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю офіційно оголосило, що лідер КНР Сі Цзіньпін здійснить офіційний візит до Сполучених Штатів Америки восени 2026 року. Поїздка відбудеться на особисте прохання американського президента Дональда Трампа.

Очільник китайського закордонного відомства Ван Ї назвав нещодавній двосторонній саміт лідерів «історичним» та заявив про досягнення суттєвих результатів у геополітичних та економічних питаннях.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився придбати 200 літаків Boeing. Ця цифра виявилася значно меншою, ніж очікували аналітики, і акції авіабудівника впали.

До слова, відносини між Євросоюзом та Китаєм різко загострилися через суперечки навколо торговельної політики та взаємного доступу до ринків.