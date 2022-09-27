Ціни на нафту обвалилися до найнижчого рівня з 11 січня

США постачатимуть Європі понад 1 млн барелів нафти на день замість російської

Ціна нафти марки Brent на Лондонській біржі ICE опустилася нижче за $83 за барель. Востаннє така ціна була зафіксована 11 січня 2022 року. Вартість листопадових ф'ючерсів на WTI впала на 2,6% - до $76,69 за барель.

26 вересня директор американського нафтотрейдера Vitol повідомив, що США постачатимуть Європі понад 1 млн барелів нафти на день замість російської.

До вторгнення в Україну на Євросоюз припадало понад 60% експорту російської нафти. У 2021 році ЄС отримував з РФ 2,2 млн барелів нафти на добу, а також 1,2 млн барелів нафтопродуктів. У рамках санкцій ЄС запровадив ембарго на російську нафту, яке набуде чинності 5 грудня.

У вересні Центробанки кількох країн підвищили базові ставки. Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила її до 3-3,25% річних, Банк Англії - до 2,25%, Національний банк Швейцарії - до 0,5% річних.

Востаннє значне зниження ціни на нафту марки Brent було зафіксовано 7 вересня. За день вона впала на 4,21% до $89 вперше з лютого.

Нагадаємо, з 5 грудня країни G7 та ЄС заборонять морські перевезення російської нафти.

Як раніше повідомлялося, ЄС поспішає узгодити обмеження цін на нафту після погроз Путіна.