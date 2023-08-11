Тайванська компанія TSMC побудує у Німеччині завод із виробництва мікросхем

Проєкт є частиною масштабної програми уряду Німеччини з розвитку напівпровідникової галузі та залучення іноземних компаній

Тайванська компанія TSMC побудує завод для виробництва мікросхем у Німеччині вартістю €10 млрд. Німецький уряд запропонував TSMC половину від загальної суми – €5 млрд у якості субсидій для підтримки проєкту. Про це повідомляє BILD.

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Тайванський виробник мікросхем TSMC побудує завод разом з Bosch і компаніями Infineon і NXP. 70% у спільному підприємстві належатиме TSMC, іншим компаніям — по 10%. Рада директорів TSMC схвалила інвестиції в акціонерний капітал у розмірі до €3,5 млрд в компанію European Semiconductor Manufacturing Company GmbH.

Проєкт є частиною масштабної програми уряду Німеччини з розвитку напівпровідникової галузі та залучення іноземних компаній до створення виробничих підприємств на території Німеччини.

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«Це рішення для майбутнього і його не можна назвати дешевим, це правда. Але це технологія майбутнього», – сказав міністр економіки Роберт Хабек.

Почати зводити завод планують у другій половині 2024 року, а виробництво має стартувати до кінця 2027 року. Заплановано створити 2 тисячі робочих місць для фахівців у галузі високих технологій.

На Тайвані зараз виробляють приблизно 60% усіх мікросхем у світі, зокрема компанією TSMC.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини вивчає можливості надати Україні крилаті ракети Taurus в найближчі місяці. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим. За останні кілька тижнів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до виробника Taurus з проханням інтегрувати відповідне обмеження для програмування цілей у крилаті ракети.

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