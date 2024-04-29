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Прем'єрка Литви розповіла, що потрібно зробити для повернення українських чоловіків

Катерина Іванова
glavcom.ua
Прем'єрка Литви розповіла, що потрібно зробити для повернення українських чоловіків
Прем'єр-міністерка Литви: «Нам потрібно працювати не лише з українською владою, а й ширше, тому що зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців»
фото: Кабінет Міністрів України

Міграційна служба Литви повідомила, що наразі немає правових підстав, які б зобов'язували країну допомагати Україні під час мобілізації

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що питання щодо повернення українців призовного віку з-за кордону до України необхіно обговорювати на рівні всього Європейського Союзу. Про це пише LRT.

Шимоніте зауважила, що Литва здатна запровадити певні заходи, аби допомогти Україні через нові правила мобілізації. За її словами, у країні могли б перевіряти, чи виконав чоловік свій мобілізаційний обов'язок або ж чи законно він звільнився від призову, перед тим як йому продовжувати посвідку на проживання в Литві. 

«Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, а й ширше, тому що зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців», – пояснила прем'єр-міністерка.

Водночас у Міграційній службі Литви повідомили, що наразі немає правових підстав, які б зобов'язували країну допомагати Україні під час мобілізації. Тож будь-які рішення щодо цього питання були б «політичними рішеннями Литви».

«Для реалізації цих рішень потрібно було б вжити деяких національних законодавчих ініціатив, але знову ж таки, виникне величезне питання, наскільки це буде сумісним із законодавством ЄС», – зауважили у відомстві. 

Також нещодавно президент Литви заявив, що «Україна повинна мати засоби та інструменти, аби запросити своїх хлопців служити на Батьківщині. Ми повинні співпрацювати з Україною у всіх сенсах».

Нагадаємо, влада Литви може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Але спочатку хоче подивитися, як це відбуватиметься у Польщі. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

До слова, Кабінет міністрів України ввів заборону на пересилання закордонних паспортів і паспортів громадянина України за кордон. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт, перебуваючи за межами країни.

При цьому з 23 квітня МЗС України також обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, які перебувають за кордоном. Це пояснили новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

У МЗС наголосили, що це тимчасовий крок. Відновити надання послуг обіцяють після набуття чинності закону, але з урахуванням його вимог.

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Теги: міністр влада кордон чоловік президент Україна Литва паспорт Єврокомісія правила

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