Світ відчує дефіцит однієї популярної ягоди

У багатьох країнах зараз лохина продається вдвічі дорожче, ніж роком раніше

Поточний сезон може стати першим в історії, коли обсяги глобальної торгівлі найбільш «трендовою» ягодою останніх двох десятиліть – свіжою лохиною, можуть знизитися. Ще 4-5 років тому такий розвиток подій неможливо було собі уявити, бо в усьому світі закладалися нові плантації цієї дорогої ягоди, яка все активніше завойовувала нових шанувальників у всіх куточках світу. Про це пише EastFruit.

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Що ж сталося і чому світова торгівля лохиною в сезоні 2023/24 років може знизитися? Може попит на неї почав знижуватися? Експерти ринку вважають, що ні – попит на лохину залишається високим, а головною причиною потенційного зниження торгівлі є падіння обсягів виробництва лохини в Перу – світовому лідері за обсягами експорту блакитної ягоди. А оскільки на Перу припадало близько 30% всіх світових поставок лохини, то зниження виробництва в цій країні не могло не позначитися на світовій торгівлі ягодою.

«Оптові ціни на лохину зараз по всьому світу аномально високі. У багатьох країнах лохина продається у 2 рази дорожче, ніж роком раніше. Природно, що це чинить негативний вплив і на споживання лохини, оскільки споживачі вже звикли до відносно стабільних цін на цю ягоду практично цілий рік», – говорить Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

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До того ж, як зазначає видання, на лохину в Польщі (яка є вагомим світовим виробником лохини – «Главком») цього року значно вищі, ніж рік тому. Причиною цього є не лише нижчий урожай у країні, а й менші імпортні постачання з Південної Америки.

Так, місцева лохина надходить до продажу в Польщі по 48-62 злотих/кг ($11,49-14,84/кг), що в середньому на 83% дорожче, ніж наприкінці сезону минулого року.

Наразі ціни на перуанську лохину на польському ринку коливаються від 68,00 до 74,00 злотих/кг ($16,27-17,71/кг), що в середньому у 2 рази дорожче, ніж у перших числах листопада минулого року.

«Інформація з усього світу показує, що криза постачань у цьому сегменті фруктового ринку буде довгостроковою, навіть постійною. Це результат величезного скорочення виробництва лохини в країні, яка є лідером світового експорту цих ягід, тобто в Перу. Зниження врожаю цього сезону оцінюється не менше ніж у 30%. Це означає величезний розрив у світовій пропозиції. Звичайно, є ще Чилі, яка, безсумнівно, виграє від проблем свого конкурента, але, по-перше, чилійська лохина не заповнить таку велику прогалину, а по-друге, сезон у Чилі починається дещо пізніше», – зазначають фахівці.

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Крім того, проблеми виникли й в західній частині Середземномор’я, де в останній декаді жовтня сталися потужні шторми. Вони серйозно пошкодили плантації лохини на півдні Іспанії. Тому в другій половині імпортного сезону доступність лохини, цього разу іспанської, також буде нижчою за норму. У Марокко, на іншому березі Середземного моря, вегетація ягід триває швидше, і там втрати через несприятливу погоду були не такими значними, але й звідти повідомляється про пошкодження плантацій, що означає істотне зменшення постачань імпортної лохини на польський ринок і набагато вищі ціни.

До слова, науковці з Інституту Джеймса Хаттона (Шотландія) створюють нову гігантську лохину. Автори дослідження переконані, що новий вид матиме ягоди більші за виноградину або невелику полуницю. Про це пише Daily Mail. Крім того, вчені зазначають, що нові ягоди будуть ще більш хрусткими, соковитими й ароматними. Під час дослідження вчені схрещують чотири десятки сортів лохини, намагаючись знайти ідеальну ягоду, яку можна буде легко виростити в шотландському кліматі та яка не поступатиметься іншим сортам у розмірі та смаку.