Росія атакувала Суми: пошкоджено навчальний заклад, будинки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала Суми: пошкоджено навчальний заклад, будинки
У Сумах виникла пожежа через російські удари
фото: Олег Григоров/Telegram

Попередньо, у Сумах немає постраждалих внаслідок російської атаки 

У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами Григорова, окупанти нанесли черговий удар по освітній інфраструктурі Сумщини Внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджені будівлі навчального закладу та транспорт установи.

Крім того, за попередньою інформацією, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна.

Як пише Григоров, основний удар прийшовся не на житловий сектор. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

До слова, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км», – йдеться в заяві.

Також на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

