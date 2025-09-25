Головна Світ Політика
Посольство РФ відреагувало на дрони в аеропортах Данії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Посольство РФ відреагувало на дрони в аеропортах Данії
Данський уряд вважає гібридною атакою появу безпілотників над територією країни
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Російська сторона категорично відкидає абсурдні спекуляції у причетності до інцидентів»

Російське посольство в Копенгагені назвало інцидент із проникненням безпілотників у повітряний простір Данії «зрежисованою провокацією» та відкинуло припущення про причетність РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство РФ в Данії.

«Очевидно, що інциденти із зафіксованими порушеннями роботи данських аеропортів є зрежисованою провокацією. Безсумнівно, вона буде використана як привід для подальшої ескалації напруженості на користь сил, що всіма способами домагаються максимального затягування українського конфлікту та його розширення на інші країни», – йдеться у повідомленні.

Посольство додало: «Російська сторона категорично відкидає абсурдні спекуляції у причетності до інцидентів».

Нагадаємо, аеропорт міста Ольборг на півночі Данії в середу, 24 вересня, ввечері призупинив польоти після того, як у повітряному просторі було помічено невідомі дрони. Ще три невеликі аеропорти на півдні країни – у містах Есб'єрг, Сеннерборг і Войєнс – також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Як повідомлялося, данський уряд вважає гібридною атакою появу безпілотників над територією країни, зокрема поблизу військових об’єктів. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, коментуючи останню провокацію, заявив, що це гібридна атака з використанням різних типів дронів, За його словами, йдеться про дії, що становлять загрозу для безпеки Данії.

Теги: Данія росія

