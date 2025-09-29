Бензинова криза. Окупаційна влада Криму вдалася до екстрених заходів

У Росії почалися проблеми з бензином після успішних ударів Сил оборони по нафтопереробних заводах

Окупанти встановили обмеження на ціну та кількість пального для населення півострова

У тимчасово окупованому Криму вводиться обмеження на продаж палива. Одна людина зможе отримати не більше 30 літрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника окупаційної влади півострова Сергія Аксьонова.

За словами керівника окупаційної адміністрації, протягом наступних 30 днів вартість дизельного палива на окупованому півострові нібито не повинна перевищувати 75 рублів за літр, бензину марки АІ-92 – 70 рублів за літр. «Очільник» Криму додав, що для бензину марки АІ-95 ліміт встановлено на рівні 76 рублів за літр, а преміального 95-го – 80 рублів за літр. Варто зазначити, що на деяких АЗС ціни на пальне вже давно перевищили озвучені окупаційною владою.

Як зазначив Аксьонов, усі соціальні об'єкти, комунальні та екстрені служби нібито забезпечуються паливом у повному обсязі. «Прошу кримчан не купувати бензин про запас і здійснювати заправку транспортних засобів у звичайному режимі», – каже він.

Нагадаємо, що з 29 вересня на заправках «ТЭС» у Севастополі запроваджено обмеження на продаж бензину через ажіотаж. Це нібито дозволить «накопичити пальне на всіх АЗС і поступово повернутися до звичайного режиму роботи».

Як повідомлялося, на російських АЗС уже понад місяць спостерігаються проблеми з бензином. Голова Незалежної паливної спілки Павло Баженов повідомляє, що через дефіцит багато автозаправок були змушені обмежити продаж бензину до 10–20 літрів в одні руки або тимчасово продавати лише дизельне паливо.

Проблеми виникли переважно в південних регіонах, Центральній Росії, Поволжі та на Далекому Сході, зокрема в Московській, Рязанській, Ленінградській та Нижегородській областях. Основними причинами називають сезонне зростання попиту на пальне через активність туризму, зростання цін на оптові партії бензину, планові ремонти на нафтопереробних заводах, а також наслідки атак українських дронів по Рязанському та Новокуйбишевському НПЗ.

Особливо складно незалежним АЗС, які не мають власних потужностей із видобутку та зберігання пального – вони змушені купувати бензин на біржі, де ціни продовжують зростати. Дефіцит уже призводить до масового закриття АЗС, а російські профільні відомства обговорюють можливість заборони на експорт бензину та дизельного палива до кінця року для стабілізації внутрішнього ринку.

Паливна криза в Росії виникла після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі. Тільки в серпні було атаковано 10 великих НПЗ. За оцінкою Reuters, в результаті російська економіка втратила близько 17% потужностей нафтопереробки (близько 1,1 млн барелів на добу).