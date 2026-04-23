Сійярто заперечив проросійські зв’язки і пояснив свою позицію

Міністр заявив про «прагматичну політику» і наголосив на вигодах від дешевої російської енергії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ніколи не працював в інтересах Росії, реагуючи на звинувачення у проросійській позиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю міністра виданню Telex.

За словами Сійярто, подібні звинувачення є для нього болючими, оскільки протягом 11 років він займався побудовою прагматичних відносин із Росією.

«Мені це особисто болить. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією», – заявив він.

Міністр також наголосив, що Угорщина отримала економічні вигоди від такої політики, зокрема завдяки доступу до дешевших російських енергоресурсів.

Сійярто підкреслив, що звинувачення у проросійській позиції є образливими і не відповідають дійсності. «Звинувачувати когось у зраді – це дуже серйозна справа», – додав він.

Нагадаємо, що у медіа раніше з’являлися аудіозаписи розмов міністра закордонних справ Угорщини з главою МЗС РФ, які свідчили про контакти сторін щодо санкційної політики ЄС. За даними журналістів, під час цих переговорів обговорювалися питання пом’якшення обмежень і виключення окремих осіб із санкційних списків. Європейські дипломати також неодноразово вказували, що Угорщина разом із союзниками просуває подібні ініціативи під час перегляду санкцій проти Росії.

До слова, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

Згодом президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.







