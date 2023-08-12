У Росії закінчуються гроші: центробанк РФ попередив про кризу

Існує ризик вичерпування російського Фонду національного добробуту

Центральний банк Росії заявив про ризик вичерпання Фонду національного добробуту через низькі нафтогазові доходи. Про це повідомляє The Moscow Times.

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У проєкті грошово-кредитної політики на період з 2023 до 2026 року центробанк РФ пише, що «одним із головних факторів планування бюджетної політики на середньостроковому горизонті буде ризик вичерпання ліквідної частини коштів ФНБ».

«В умовах санкційного тиску на Росію та поступового циклічного зниження світових цін на сировину існує ймовірність тривалого збереження нафтогазових доходів нижче базового рівня навіть при помірному ослабленні рубля», – йдеться в документі.

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На думку регулятора, якщо буде недостача від надходжень, то ФНБ змушений буде покривати цю різницю.

Центробанк РФ не виключає, що у випадку недостатнього надходження з доходів від нафти та газу йому доведеться підвищити податки для нафтогазового сектору.

Наразі банківський регулятор країни-агресорки розглядає три сценарії: «базовий», «з можливістю фрагментації» та «ризикований». Аналітики пояснили, що наразі для економіки РФ «немає ніякого іншого позитивного сценарію, ніж базовий».

Другий сценарій – це «посилення фрагментації», при якому російська економіка почне відчувати погіршення торгівлі та санкційного тиску. У цьому сценарії передбачається падіння російського ВВП на 2%, а ціна на марку нафти Urals впаде до $45 за барель.

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Третій сценарій – «ризикований». Представники російського ЦБ прогнозують ймовірну кризу, розгін інфляції до 11−13%, падіння економіки у 2024 на 3−5% і до 3% у 2025 році, а ціна на місцеву марку нафти впаде до $30 за барель.

Фонд національного добробуту – російський державний резервний фонд, який є частиною механізму пенсійного забезпечення громадян Росії на тривалу перспективу. ФНБ формується за рахунок додаткових доходів федерального бюджету від нафтогазового комплексу і від управління власними коштами.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що прибуток російської газової галузі цього року може знизитися більш ніж удвічі – до $71 млрд, а експорт газу майже на чверть – до 126 млрд куб. м.

Російський рубль від початку року подешевшав відносно долара на 23% і, як наслідок, увійшов у топ-3 найслабших валют ринків, що розвиваються.