Зеленський підтвердив удар по складу Wildberries у Рязані

Після атаки в Рязані виникла масштабна пожежа на логістичному комплексі Wildberries

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові результати українських далекобійних ударів по російських військових та промислових об'єктах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у соцмережах.

За словами президента, українські сили уразили нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані, що розташовані приблизно за 360 км від українського кордону.

Також було завдано удару по місцю базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму. Крім того, далекобійних ударів зазнали нафтопереробний завод у Пермському краї, експортний термінал і військове підприємство в Ростовській області.

💥 Зеленський підтвердив ураження НПЗ і логістичного центру у російській Рязані



Є влучання по місцю базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у Криму, здійснено атаку по НПЗ у Пермському регіоні та по експортному терміналу і військовому підприємству у Ростовській… pic.twitter.com/Rvdh6dRI1h — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 29, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

«Дякую нашим воїнам за влучність і всім, хто забезпечує такі далекобійні результати. Росія має відчути, що кожен день цієї війни матиме для неї тільки більшу ціну. Потрібно послаблювати агресора й продовжувати тиснути, щоб наблизити завершення цієї війни», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 29 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки стратегічних об'єктів на території РФ та в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, було завдано ударів по Рязанському нафтопереробному заводу, логістичному центру в Рязані, місцю базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ поблизу Міжводного, а також по радіолокаційній станції в Брянській області. Після атаки в Рязані виникла масштабна пожежа на логістичному комплексі Wildberries – одному з найбільших складів російського маркетплейса. Вогонь охопив значну частину будівлі, а в мережі з'явилися кадри обвалу покрівлі складу.