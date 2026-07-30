Дрони знищили понад 15% складів Wildberries у Росії

Найбільших втрат маркетплейс зазнав після удару по логістичному хабу в Електросталі

У липні українські безпілотники пошкодили або знищили щонайменше вісім логістичних комплексів найбільшого російського маркетплейсу Wildberries – це понад 15% усієї складської мережі компанії, яка оцінюється у 5,6 млн квадратних метрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське видання «Вёрстка».

Найбільш постраждалі об'єкти

Найбільших втрат Wildberries зазнав після удару 18 липня по складу в Електросталі Московської області – тоді згорів логістичний комплекс площею 250 тисяч квадратних метрів, загинув один працівник компанії. 29 липня під атаку потрапили ще близько 170 тисяч квадратних метрів складських площ у Рязані – за оприлюдненими фото та відео, пожежа охопила будівлю повністю.

Також були знищені склади в:

Котовську (Тамбовська область);

Краснодарі;

Невинномиську (Ставропольський край);

Шушарах під Санкт-Петербургом.

Площа кожного з цих об'єктів становила від 100 до 108 тисяч квадратних метрів. Під час ударів по Котовську та Краснодарі загинули вісім людей.

За даними видання, ще щонайменше чотири спроби уразити логістичні центри Wildberries – у Коледіно, Єкатеринбурзі, Воронежі та Зеленодольську – не призвели до масштабних пошкоджень чи пожеж.

інфографіка: Верстка

Реакція компанії

Після серії ударів по своїх об'єктах Wildberries прибрав з платформи розділ «Все для СВО», хоча товари військового призначення з продажу не зникли – їх розмістили в інших категоріях. Компанія також почала шукати складські площі за межами Росії, зокрема в Казахстані, оскільки власники російських об'єктів дедалі неохочіше здають приміщення в оренду через ризик нових атак.

Тим часом Росія продовжує бити по торгівлі в Україні

Поки українські дрони виводять з ладу логістику найбільшого маркетплейсу РФ, Росія й далі атакує цивільну торговельну інфраструктуру України. За підрахунками аналітиків, від початку повномасштабного вторгнення війська РФ щонайменше 17 разів вдарили по об'єктах мережі «Епіцентр» – зруйновано десять торгових центрів і один логістичний центр, перший удар стався ще 26 лютого 2022 року. Лише за останній тиждень липня 2026-го зруйновано ТЦ мережі в Сумах і Кривому Розі. Окрім «Епіцентру», аналітики нарахували ще щонайменше 16 ударів по інших великих гіпермаркетах і ТРЦ країни – серед найбільш резонансних атак з жертвами удари по кременчуцькому «Амстору» (22 загиблих) та костянтинівському «Екомаркету» (14 загиблих).

Нагадаємо, 22 липня безпілотники вразили два логістичні центри Wildberries у Невинномиську та Краснодарі, а незадовго до цього під удар потрапив склад маркетплейсу в окупованому Криму, що обслуговував логістику для півострова.