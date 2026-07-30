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Безпілотники уразили склад Wildberries за 1400 км від України (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Безпілотники уразили склад Wildberries за 1400 км від України (відео)
Wildberries підтвердила атаку БпЛА на свій логістичний центр
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

На території підприємства виникла пожежа

Безпілотники уразили логістичний комплекс Wildberries у місті Сарапул (Удмуртська Республіка, РФ), що розташований приблизно за 1400 км від українського кордону. Про це повідомляє «Главком».

У мережі з'явилися відео, на яких зафіксовано момент удару по логістичному центру та пожежу, що виникла після атаки. Згодом об'єднана компанія Russ & Wildberries (RWB) підтвердила атаку на свій логістичний об'єкт. У компанії повідомили, що після оголошення повітряної тривоги працівників завчасно евакуювали.

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За інформацією RWB, внаслідок удару на території логістичного комплексу виникла пожежа. На місці працюють пожежні підрозділи. Також у компанії зазначили, що логістичні ланцюги вже перебудували, а приймання поставок і відвантаження замовлень тимчасово здійснюються через інші логістичні центри.

Раніше глава Удмуртії Олександр Бречалов повідомив про загрозу атаки безпілотників, а згодом заявив, що регіон зазнав наймасованішого нальоту БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня безпілотники також уразили сортувальний центр Wildberries у Пензі, розташований приблизно за 700 км від українського кордону. Це один із найбільших регіональних логістичних хабів компанії площею близько 90 тис. кв. м. За даними OSINT-спільноти, від початку липня це вже щонайменше дев'ятий логістичний об'єкт Wildberries, який зазнав атаки безпілотників.

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Теги: Wildberries росія

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