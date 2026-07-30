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Найбільший банк Росії визнав загрозу дефолтів через українські удари

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Найбільший банк Росії визнав загрозу дефолтів через українські удари
Близько 300 компаній уже подали заявки на реструктуризацію своїх кредитів
фото з відкритих джерел

Банк також знизив прогноз зростання економіки РФ на 2026 рік

«Сбербанк», найбільший банк Росії, побоюється дефолтів за кредитами після українських авіаударів по складах маркетплейсу Wildberries. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Чому дефолт можливий

Українські авіаудари знищили кілька складів Wildberries, і ці збої вже мають відчутні фінансові наслідки. «Сбербанк» розглядає можливість збільшення резервів на покриття збитків за кредитами онлайн-рітейлерів та їхніх постачальників – кредитоспроможність цих компаній після атак погіршилася.

Близько 300 компаній уже подали заявки на реструктуризацію своїх кредитів.

Рекордний прибуток попри ризики

Попри визнану загрозу, «Сбербанк» повідомив про зростання чистої прибутку на 21% у другому кварталі й наразі не може оцінити, як потенційні дефолти вплинуть на річні результати. Банк усе ще очікує рекордного прибутку за підсумками поточного фінансового року.

Водночас «Сбербанк» знизив прогноз зростання російської економіки на 2026 рік до 0–0,5% із попередніх 0,5–1%.

Масштаб ударів по Wildberries

Українські безпілотники атакували склади Wildberries кілька разів протягом липня. Найбільших втрат маркетплейс зазнав після удару 18 липня по логістичному комплексу в Електросталі Московської області – тоді згорів об'єкт площею 250 тисяч квадратних метрів, загинув один працівник компанії. Надалі під ударами опинилися склади в Котовську, Краснодарі, Невинномиську та Шушарах під Санкт-Петербургом, а 29 липня – ще один великий логістичний центр у Рязані.

Загалом, за оцінками аналітиків, атаки вивели з ладу понад 15% усіх складських потужностей Wildberries – це близько 5,6 млн квадратних метрів. Через масштаб збитків компанія вже почала шукати склади за межами Росії, зокрема в Казахстані, оскільки власники російських об'єктів дедалі неохочіше здають приміщення в оренду через ризик нових атак.

Нагадаємо, у липні українські дрони завдали кількох ударів по логістичних комплексах Wildberries, після чого компанія почала шукати склади за кордоном, зокрема в Казахстані.

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Теги: росія банк Wildberries дефолт Сбербанк Росії

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