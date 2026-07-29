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Росіяни прийшли подивитися, як палає і руйнується склад Wildberries у Рязані (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни прийшли подивитися, як палає і руйнується склад Wildberries у Рязані (відео)
У Рязані натовп спостерігав за пожежею на складі Wildberries
скриншот з відео

Wildberries уже не вперше опиняється під ударами

У російській Рязані десятки людей спостерігали за масштабною пожежею на складі маркетплейсу Wildberries, який загорівся після атаки безпілотників. Відео очевидців поширюють російські Telegram-канали, повідомляє «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як місцеві жителі зібралися неподалік палаючого логістичного комплексу. Люди спостерігають за вогнем і густим димом, а також фіксують на телефони момент, коли через пожежу починають руйнуватися конструкції будівлі.

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Раніше російські пабліки повідомляли, що після атаки безпілотників на складі Wildberries спалахнула масштабна пожежа. Згодом у мережі з'явилися кадри обвалу покрівлі логістичного комплексу. 

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Wildberries уже не вперше опиняється під ударами. За останній тиждень компанія була змушена призупиняти роботу кількох логістичних центрів після атак безпілотників, що суттєво вплинуло на її логістичну мережу.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня безпілотники атакували Рязанську область РФ. Однією з цілей став логістичний центр Wildberries, де виникла масштабна пожежа. У мережі також з'явилися відео, на яких зафіксовано момент обвалу покрівлі охопленого вогнем складу.

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Теги: пожежа Wildberries росіяни

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