Росіяни прийшли подивитися, як палає і руйнується склад Wildberries у Рязані (відео)

У Рязані натовп спостерігав за пожежею на складі Wildberries

Wildberries уже не вперше опиняється під ударами

У російській Рязані десятки людей спостерігали за масштабною пожежею на складі маркетплейсу Wildberries, який загорівся після атаки безпілотників. Відео очевидців поширюють російські Telegram-канали, повідомляє «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як місцеві жителі зібралися неподалік палаючого логістичного комплексу. Люди спостерігають за вогнем і густим димом, а також фіксують на телефони момент, коли через пожежу починають руйнуватися конструкції будівлі.

Раніше російські пабліки повідомляли, що після атаки безпілотників на складі Wildberries спалахнула масштабна пожежа. Згодом у мережі з'явилися кадри обвалу покрівлі логістичного комплексу.

Wildberries уже не вперше опиняється під ударами. За останній тиждень компанія була змушена призупиняти роботу кількох логістичних центрів після атак безпілотників, що суттєво вплинуло на її логістичну мережу.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня безпілотники атакували Рязанську область РФ. Однією з цілей став логістичний центр Wildberries, де виникла масштабна пожежа. У мережі також з'явилися відео, на яких зафіксовано момент обвалу покрівлі охопленого вогнем складу.