Убивчий голод: у тисняві за їжею у Пакистані загинуло 11 жінок та дітей

Пакистан зіткнувся з однією з найгірших економічних криз у своїй історії. Мільйони людей намагаються отримати безкоштовні продукти

Під час тисняви в центрі розподілу продовольчої допомоги з нагоди священного для мусульман місяця Рамадан у місті Карачі на півдні Пакистану загинуло щонайменше 11 людей, всі – жінки та діти.

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Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на пакистанську поліцію.

Біля місцевої фабрики, де створено один із центрів продовольчої допомоги, від самого ранку збиралися люди, щоб забрати безкоштовні продукти. Що саме стало причиною інциденту невідомо, але раптом із натовпу почулися крики і сотні людей почали штовхати одне одного, щоб увійти до приміщення.

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За словами представника місцевої адміністрації, у невеликому промисловому комплексі перебувало від 600 до 700 осіб.

Декілька людей під час інциденту також отримали поранення, дехто з них упав в сусідню каналізацію.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загинули вісім жінок і троє дітей.

Представник місцевої поліції Магі Хашмі. сказав, що власник фабрики, який організував центр роздачі їжі, не попередив про свої плани, тому тут не було розгорнуто додаткових сил для охорони порядку.

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Тиснява у Карачі стала найбільшою за кількістю жертв у пунктах роздачі їжі в Рамадан з початку священного для мусульман місяця посту. Загалом кількість загиблих у центрах безкоштовного харчування у всій країні зросла щонайменше до 21 людини.

Пакистан зіткнувся з однією з найгірших економічних криз у своїй історії. Мільйони людей намагаються отримати безкоштовні продукти. Великі натовпи людей збираються в розподільчих центрах, які було відкрито минулого тижня для, щоб полегшити наслідки рекордної інфляції та стрімкого зростання бідності.

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