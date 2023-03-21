У Франції жителі країни влаштували жорсткі протести проти реформи уряду (відео)

Серед учасників протестів лунали гасла із закликами до відставки президента країни Еммануеля Макрона і прем'єра Елізабет Борн

У ніч проти вівторка, 21 березня, жителі Франції вийшли на вулиці багатьох міст, щоб висловити невдоволення затвердженням пенсійної реформи після того, як депутати не винесли вотум недовіри нинішньому уряду, повідомляють французькі ЗМІ.

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Акції протесту в багатьох містах супроводжувалися заворушеннями, зокрема в Парижі та Страсбурзі. Протестувальники підпалювали сміттєві контейнери, ламали рекламні щити, розбивали вітрини.

Intervention des CRS sur la Place de la #Bastille. Quelques centaines de personnes sont toujours rassemblées à Paris #Manifestations #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/swhD7PGi8t Будь ласка, читайте текст після реклами March 20, 2023

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За даними французьких ЗМІ, у низці міст відбувалися сутички між протестувальниками і правоохоронцями.

🔴 Paris 20 mars : La milice de Macron (BRAV-M) donne un violent coup de poing au visage d'un manifestant, qui s'effondre. Sa tête frappe le sol. Les exactions commises cette nuit sont criminelles. Le peuple se souviendra !!



Soutien total aux total aux blessés et aux interpellés… https://t.co/v4Ck2yKPrv pic.twitter.com/tOXSCx8N64 — Les Gilets jaunes (@GiletsJaunesFr_) March 21, 2023

У Парижі, за інформацією джерела «Фігаро», під час нічних акцій затримали 243 людини. Багатотисячні акції відбулися вночі в десятках міст, зокрема в Бордо, Ренні, Тулузі, Ліллі, Бресті, Ліоні, Ліможі, Руані.

D'importants cordons de CRS et de gendarmerie manœuvrent pour évacuer la Place de la #Bastille et amener les gens vers le métro #Manifestations #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/1nsK3hmeL2 — QG le média libre (@LibreQg) March 20, 2023

Французькі ЗМІ зазначають, що протестувальники мають намір продовжити акції у вівторок і влаштувати страйки, зокрема в транспортній сфері.

Des centaines de personnes repartent de la Place de la #Bastille en manifestation sauvage #ReformeDesRetraites #Manifestations pic.twitter.com/jyiLIYzlvC Будь ласка, читайте текст після реклами March 20, 2023

Напередодні в Національних зборах Франції відбулося голосування з питання недовіри уряду, але французькій парламентській опозиції не вдалося домогтися потрібної більшості для винесення вотуму недовіри через пенсійну реформу, яка піднімає вік виходу французів на пенсію з 62 до 64 років. Тепер пенсійна реформа вважається ухваленою Національними зборами.

Ця парламентська криза була спричинена тим, що слідом за затвердженням законопроєкту про реформу у верхній палаті парламенту – сенаті, уряд вдався до використання статті конституції 49.3, яка дає змогу ухвалити закон, оминаючи голосування в Національних зборах.

Після цього проєкт реформи, через який із січня у Франції відбувалися організовані профспілками багатотисячні маніфестації з вимогами відкликання, спровокував численні спонтанні акції, що супроводжувалися сутичками протестувальників із силами порядку.

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