Як українці гасять борги за електрику: гендиректор Yasno побачив позитивну динаміку

Відключення споживачів відбувається, але у випадках, коли вони зовсім не йдуть на контакт

Українські споживачі демонструють позитивні результати з погашення боргів за спожиту електроенергію. Про це завив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

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«По нашим клієнтам, які мають борг, десь 250 млн грн було сплачено. В першу чергу, ніхто ж не зацікавлений в призупиненні електропостачання, тому ми направляли повідомлення, контактували з нашими клієнтами, і в цілому я бачу позитивну динаміку по сплаті боргів», – зазначив він.

Коваленко зауважив, що десь 20% боржників, які мали критично великі борги, загалом сплатили вже близько 100 млн грн. Він додав, що є відключення споживачів, але вони загалом стосуються тих, хто взагалі не йде на контакт і не реагує на повідомлення.

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«Якщо немає змоги, там різні ситуації бувають, якщо не в змозі сплатити борг, то наша компанія робить так звану розстрочку. Треба прийти в наше відділення, сплатити невеличку частину і погодитись на розстрочку від 3 до 6 місяців», – розповів гендиректор Yasno.

Раніше голова комітету з енергетики Андрій Герус пояснив повернення відключень світла за борги. Уряд ухвалив рішення про скасування мораторію на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі. За словами депутата, найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися «злетіти із субсидії» за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно.

Раніше Сергій Коваленко розповідав, що компанія всіма методами, починаючи з розсилки повідомлень і закінчуючи дзвінками, сповіщає споживачів про борг і про необхідність його сплати. За його словами, відбувається рейтингування боржників від найвищого по сумі боргу, а другий критерій – це «глибина боргу», тобто тривалість періоду несплати за електроенергію.

Гендиректор Yasno попереджав, що відключення електроенергії розпочнуть з тих, хто має найбільшу заборгованість і найдовше не платить. Після попередження через 10 днів відбувається відключення, якщо борг не сплачено.