Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Як українці гасять борги за електрику: гендиректор Yasno побачив позитивну динаміку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як українці гасять борги за електрику: гендиректор Yasno побачив позитивну динаміку
Близько 20% українців з критично великими боргами вже сплатили 100 млн грн
фото з відкритих джерел

Відключення споживачів відбувається, але у випадках, коли вони зовсім не йдуть на контакт

Українські споживачі демонструють позитивні результати з погашення боргів за спожиту електроенергію. Про це завив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

«По нашим клієнтам, які мають борг, десь 250 млн грн було сплачено. В першу чергу, ніхто ж не зацікавлений в призупиненні електропостачання, тому ми направляли повідомлення, контактували з нашими клієнтами, і в цілому я бачу позитивну динаміку по сплаті боргів», – зазначив він.

Коваленко зауважив, що десь 20% боржників, які мали критично великі борги, загалом сплатили вже близько 100 млн грн. Він додав, що є відключення споживачів, але вони загалом стосуються тих, хто взагалі не йде на контакт і не реагує на повідомлення.

«Якщо немає змоги, там різні ситуації бувають, якщо не в змозі сплатити борг, то наша компанія робить так звану розстрочку. Треба прийти в наше відділення, сплатити невеличку частину і погодитись на розстрочку від 3 до 6 місяців», – розповів гендиректор  Yasno.

Раніше голова комітету з енергетики Андрій Герус пояснив повернення відключень світла за борги. Уряд ухвалив рішення про скасування мораторію на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі. За словами депутата, найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися «злетіти із субсидії» за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно. 

Раніше Сергій Коваленко розповідав, що компанія всіма методами, починаючи з розсилки повідомлень і закінчуючи дзвінками, сповіщає споживачів про борг і про необхідність його сплати. За його словами, відбувається рейтингування боржників від найвищого по сумі боргу, а другий критерій – це «глибина боргу», тобто тривалість періоду несплати за електроенергію.

Гендиректор Yasno попереджав, що відключення електроенергії розпочнуть з тих, хто має найбільшу заборгованість і найдовше не платить. Після попередження через 10 днів відбувається відключення, якщо борг не сплачено.

Читайте також: «Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електрики
Теги: борг електроенергія відключення українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з Кримінальним кодексом України, колабораціонізм – злочин
Колабораціонізм – злочин. Чи треба пробачати?
7 лютого, 17:00
Наразі Норвегія є однією з найдемократичніших та найбільш політично стійких держав
Норвегія може вирішити долю війни Росії з Україною
12 лютого, 15:01
Боротьба України за незалежність від Росії триває не одне століття
Коли в українців немає свого голосу – лунає рик ворога
12 лютого, 16:25
Ярош зазначив, що окрім виплат військовозобов’язаних чоловіків за кордоном треба позбавити й громадянства України
«Боягузів треба позбавити усіх виплат». Ярош звернувся до чоловіків призовного віку за кордоном
29 сiчня, 13:22
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер Палати представників США заявив, що питання кордону та допомогу Україні можуть розділити
31 сiчня, 04:45
Правила розподілу на угорсько-українському кордоні набудуть чинності 22 лютого, словацькому – 4 березня
Україна торгуватиме електроенергією зі Словаччиною та Угорщиною
7 лютого, 19:58
Роберт де Ніро взяв участь у віеозверненні до українців, приуроченому до других роковин великої війни
Світові зірки звернулися до українців у другі роковини великої війни (відео)
25 лютого, 08:16
Українці матимуть проблеми із житлом у Британії
Скільки українських біженців у Британії ризикують залишитися без житла: дані The Telegraph
26 лютого, 08:39
Сьогодні проходить форум «Україна. Рік 2024»
Омбудсмен назвав, скільки українців перебуває у полоні Росії
25 лютого, 16:39

Економіка

Як українці гасять борги за електрику: гендиректор Yasno побачив позитивну динаміку
Як українці гасять борги за електрику: гендиректор Yasno побачив позитивну динаміку
«Україну не треба розглядати як зону бойових дій». Український топмменеджер звернувся до іноземних інвесторів
«Україну не треба розглядати як зону бойових дій». Український топмменеджер звернувся до іноземних інвесторів
Торік податкова відшкодувала лише 63% запитаного ПДВ
Торік податкова відшкодувала лише 63% запитаного ПДВ
Прикордонна служба повідомила, чи приєднаються польські перевізники до блокади кордону
Прикордонна служба повідомила, чи приєднаються польські перевізники до блокади кордону
Уряд затвердив зображення позначки «Зроблено в Україні»
Уряд затвердив зображення позначки «Зроблено в Україні»
Міноборони уклало перший прямий контракт зі шведським виробником
Міноборони уклало перший прямий контракт зі шведським виробником

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Одна із федеральних земель Німеччини вигадала, яку роботу дати лінивим біженцям
19K
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
15K
Помер останній глава радянського уряду
13K
Московська церква в Україні просить молитися за митрополита, який підтримував агресію
12K
Німеччина розпочала масштабні перевірки фальшивих «біженців з України» – Welt
9750
Санкції змушують Кремль йти на принизливий крок

Новини

Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Сьогодні, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Сьогодні, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Вчора, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Вчора, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Вчора, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua