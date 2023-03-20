Новий пакет військової допомоги від США. Пентагон повідомив, що отримає Україна

США обіцяють й надалі працювати зі своїми союзниками, щоб забезпечити Україну ключовими можливостями

Сполучені Штати Америки виділили військову допомогу Україні на $350 млн. У пакет увійшли боєприпаси, катери, ракети і не тільки. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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«Для задоволення мінливих потреб України у бойових діях Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну ключовими можливостями», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в американському відомстві, в черговий пакет військової допомоги увійшли:

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боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм артилерійські снаряди;

25-мм боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

81-мм та 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;

системи протитанкової зброї AT-4;

гранатомети, стрілецька зброя та відповідні боєприпаси;

боєприпаси для руйнування та обладнання для розчищення перешкод;

обладнання для розмінування;

автоцистерни для перевезення важкого палива;

тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;

річкові патрульні катери;

випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запасні частини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки сьогодні, 20 березня, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн.