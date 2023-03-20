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Новий пакет військової допомоги від США. Пентагон повідомив, що отримає Україна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Новий пакет військової допомоги від США. Пентагон повідомив, що отримає Україна
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

США обіцяють й надалі працювати зі своїми союзниками, щоб забезпечити Україну ключовими можливостями

Сполучені Штати Америки виділили військову допомогу Україні на $350 млн. У пакет увійшли боєприпаси, катери, ракети і не тільки. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

«Для задоволення мінливих потреб України у бойових діях Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну ключовими можливостями», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в американському відомстві, в черговий пакет військової допомоги увійшли:

  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • 25-мм боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
  • 81-мм та 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;
  • системи протитанкової зброї AT-4;
  • гранатомети, стрілецька зброя та відповідні боєприпаси;
  • боєприпаси для руйнування та обладнання для розчищення перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • автоцистерни для перевезення важкого палива;
  • тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;
  • річкові патрульні катери;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки сьогодні, 20 березня, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн.

Теги: перевезення Пентагон боєприпаси розмінування зброя

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