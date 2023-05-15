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Ватажок ПВК «Вагнер» пропонував Україні розкрити позиції військ РФ – WP

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ватажок ПВК «Вагнер» пропонував Україні розкрити позиції військ РФ – WP
Євген Пригожин
фото з відкритих джерел

Документ не уточнює, які позиції російських військ пропонував розкрити керівник «вагнерівців».

Засновник російської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак. Українська сторона на це не погодилася, йдеться у новій порції оприлюднених документів розвідки США, що просочилися в мережу через платформу Discord.
Про це повідомляє Washington Post.

У матеріалі йдеться, що таку «екстраординарну пропозицію» «кухар Путіна» зробив через свої якісь таємні контакти Головному управлінню розвідки Міноборони України наприкінці січня, коли "вагнерівці" гинули під час штурмів Бахмута тисячами.

«Пригожин публічно ворогував із російськими воєначальниками, які, як він затято заявляє, не змогли озброїти і поповнити запаси його сил, які надавали життєво важливу підтримку військовим зусиллям Москви. Але він також є союзником президента Росії Володимира Путіна, який цілком може розцінити пропозицію Пригожина обміняти життя бійців «Вагнера» на російських солдатів як зрадницьку», – йдеться у публікації.

«Два українські чиновники підтвердили, що Пригожин кілька разів розмовляв з управлінням української розвідки. Один із чиновників сказав, що Пригожин неодноразово робив пропозицію щодо Бахмута, але Київ відхиляв її, тому що чиновники не довіряють Пригожину і вважали його пропозиції нещирими», – йдеться у матеріалі.

У Вашингтоні також не повірили таким намірам керівника «вагнерівців», розповів офіційний представник США.

Також у матеріалі йдеться, що Пригожин нібито говорив офіцеру української розвідки, що війська РФ мають труднощі з постачанням боєприпасів, радив ЗСУ просуватися вперед і штурмувати адмінкордон з окупованим Кримом, у той час, як бойовий дух Росармії був низьким.

Раніше повідомлялося, що ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин визнав, що його бойовики стріляють по солдатах російській армії. 

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Теги: Міноборони ПВК Вагнера

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