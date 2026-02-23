Вартість в'їзної візи до Єгипту зросте з 1 березня

З наступного місяця вартість в'їзної візи становитиме $30

З 1 березня 2026 року вартість в'їзної візи до Єгипту збільшиться з $25 до $30. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Палату туристичних компаній та агентств, яку цитує Cairo 24.

Зазначається, що Палата туристичних компаній та агентств оголосила про підвищення вартості в'їзної візи в єгипетських пунктах в'їзду. Йдеться про одноразову візу, ціна якої з 1 березня підвищиться з $25 до $30. Вартість багаторазової візи залишиться незмінною – $60.

У грудні 2025 року президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі підписав указ, що встановлює максимальний розмір візового збору на рівні $20. Тоді в Міністерстві туризму підкреслювали, що документ лише визначає верхній поріг, а рішення про реальне підвищення ще не прийнято.

Законопроєкт про збільшення мит був внесений МЗС Єгипту і схвалений парламентом 2 листопада 2025 року. Це рішення викликало критику всередині країни. У тому ж місяці федерація палат з питань туризму звернулася до прем'єр-міністра Мустафи Мадбулі і міністра туризму Шеріфа Фатхі з проханням запобігти зростанню цін на візи.

До слова, Іспанія очікує подальшого зростання потоку іноземних туристів у 2026 році після рекордного показника минулого року. За словами міністра туризму Жорді Ереу, у 2025 році Іспанію відвідали 97 млн туристів, що на 3,5% більше, ніж роком раніше. Доходи від туризму зросли ще швидше, майже на 7% і сягнули 135 млрд євро. Якщо тенденція збережеться, країна може наблизитися до позначки 100 млн туристів.