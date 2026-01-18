Одну з найпопулярніших країн Європи у 2026 році чекає туристичний бум

Туризм формує приблизно 13% ВВП Іспанії

Іспанія очікує подальшого зростання потоку іноземних туристів у 2026 році після рекордного показника минулого року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра туризму Жорді Ереу, передає «Главком».

За словами міністра, у 2025 році Іспанію відвідали 97 млн туристів, що на 3,5% більше, ніж роком раніше. Доходи від туризму зросли ще швидше, майже на 7% і сягнули 135 млрд євро. Якщо тенденція збережеться, країна може наблизитися до позначки 100 млн туристів.

У перші місяці 2026 року, з урахуванням Великодніх свят, влада прогнозує близько 26 млн іноземних гостей, які витратять понад 35 млрд євро. Туризм уже зараз формує приблизно 13% ВВП Іспанії.

Водночас такий наплив гостей створює проблеми для місцевих жителів – зростають ціни на житло, збільшується навантаження на інфраструктуру та довкілля. Через це в окремих популярних регіонах, зокрема на Ібіці, посилили правила короткострокової оренди.

Міністр зазначив, що країна намагається зменшити сезонність туризму: витрати гостей дедалі частіше зростають не лише влітку, а й у міжсезоння. Більшість туристів також планують повернутися до Іспанії, вважаючи її безпечною та комфортною для подорожей.

До слова, за підсумками туристичного сезону 2025 року, Європа підтвердила свій статус головного світового напрямку для мандрівників, а Іспанія стала абсолютною улюбленицею туристів.

Нагадаємо, у 2025 році Іспанія зіткнулася з рекордною кількістю туристів з інших країн, що може вплинути на відпочинок у донедавна низький сезон.