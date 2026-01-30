США позбавили іранських посадовців та їхніх родин візових привілеїв

США закривають імміграційні привілеї для іранської верхівки

Сполучені Штати скасували спеціальні імміграційні привілеї для високопосадовців Ірану та членів їхніх сімей. Про це повідомив Державний департамент США, пише «Главком»

У заяві йдеться, що держсекретар Марко Рубіо ухвалив рішення про позбавлення іранських чиновників можливості користуватися привілеями для перебування у США.

«Оскільки народ Ірану продовжує боротися за свої основні права, цього тижня ми вжили заходів щодо скасування привілеїв для високопосадовців Ірану та членів їхніх сімей перебувати в Сполучених Штатах», – зазначили у Держдепартаменті.

У Вашингтоні наголосили, що особи, які отримують вигоду від репресивної політики іранської влади, не повинні мати доступу до американської імміграційної системи.

«Ті, хто отримує прибуток від жорстокого гноблення з боку іранського режиму, не можуть користуватися нашою імміграційною системою», – заявили у відомстві.

Нагадаємо, Трамп попередив Іран: або вони домовляться про ядерну угоду, або Америка нанесе по них сильніші військові удари, ніж торік у червні. Тоді міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що іранські збройні сили готові негайно та потужно відповісти на будь-яку агресію з боку Сполучених Штатів.

Згодом стало відомо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї фактично відхилив пропозицію Дональда Трампа, яка передбачає поступове припинення збагачення урану, заявивши, що вона порушує принципи незалежності Ірану.

За повідомленням Reuters, президент США Дональд Трамп розглядає можливі дії проти Ірану, зокрема цілеспрямовані удари по військових обʼєктах, щоб підштовхнути протестні настрої в країні.