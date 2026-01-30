Головна Світ Політика
search button user button menu button

США позбавили іранських посадовців та їхніх родин візових привілеїв

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США позбавили іранських посадовців та їхніх родин візових привілеїв
Сполучені Штати скасували спеціальні імміграційні привілеї для високопосадовців Ірану та членів їхніх сімей
фото з відкритих джерел

США закривають імміграційні привілеї для іранської верхівки

Сполучені Штати скасували спеціальні імміграційні привілеї для високопосадовців Ірану та членів їхніх сімей. Про це повідомив Державний департамент США, пише «Главком»

У заяві йдеться, що держсекретар Марко Рубіо ухвалив рішення про позбавлення іранських чиновників можливості користуватися привілеями для перебування у США.

«Оскільки народ Ірану продовжує боротися за свої основні права, цього тижня ми вжили заходів щодо скасування привілеїв для високопосадовців Ірану та членів їхніх сімей перебувати в Сполучених Штатах», – зазначили у Держдепартаменті.

У Вашингтоні наголосили, що особи, які отримують вигоду від репресивної політики іранської влади, не повинні мати доступу до американської імміграційної системи.

«Ті, хто отримує прибуток від жорстокого гноблення з боку іранського режиму, не можуть користуватися нашою імміграційною системою», – заявили у відомстві.

Нагадаємо, Трамп попередив Іран: або вони домовляться про ядерну угоду, або Америка нанесе по них сильніші військові удари, ніж торік у червні. Тоді міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що іранські збройні сили готові негайно та потужно відповісти на будь-яку агресію з боку Сполучених Штатів. 

Згодом стало відомо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї фактично відхилив пропозицію Дональда Трампа, яка передбачає поступове припинення збагачення урану, заявивши, що вона порушує принципи незалежності Ірану.

За повідомленням Reuters, президент США Дональд Трамп розглядає можливі дії проти Ірану, зокрема цілеспрямовані удари по військових обʼєктах, щоб підштовхнути протестні настрої в країні. 

Читайте також:

Теги: Держдепартамент США Іран візи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держсекретар США наголосив, що тимчасова лідерка країни співпрацює зі Сполученими Штатами
США готові застосувати силу, аби змусити співпрацювати владу Венесуели – Рубіо
28 сiчня, 10:53
Хаменеї переміщений у бункер: Іран готується до можливого удару США
Хаменеї переміщений у бункер: Іран готується до можливого удару США
25 сiчня, 23:20
Іран пригрозив руйнівною відповіддю, якщо США націляться на його керівництво
Іран пригрозив руйнівною відповіддю, якщо США націляться на його керівництво
21 сiчня, 05:09
Трамп заявив, що самостійно ухвалив рішення не завдавати удару по Ірану
Трамп заявив, що самостійно ухвалив рішення не завдавати удару по Ірану
16 сiчня, 22:53
65-річний Пахлаві намагається позиціонувати себе як «перехідного» лідера на випадок падіння іранського режиму
Віткофф провів таємні переговори з іранським кронпринцом – Axios
14 сiчня, 07:40
Протести в Ірані продовжуються
Кількість загиблих протестувальників в Ірані зростає
13 сiчня, 03:31
Пожежа, яка виникла під час протестів в Ірані
В Ірані не вщухають протести: силовики вбивають людей, а інтернету немає більше 48 годин
11 сiчня, 01:26
Масові протести в Ірані: демонстранти захопили місто Абданан
Масові протести в Ірані: демонстранти захопили місто Абданан
7 сiчня, 00:25
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
3 сiчня, 07:46

Політика

Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу – указ
Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу – указ
США знову за крок від шатдауну. Сенат заблокував пакет витрат
США знову за крок від шатдауну. Сенат заблокував пакет витрат
Пентагон заявив, що готовий виконати будь-яке рішення Трампа щодо Ірану
Пентагон заявив, що готовий виконати будь-яке рішення Трампа щодо Ірану
Ще одна країна відмовилася приєднатися до Ради миру Трампа
Ще одна країна відмовилася приєднатися до Ради миру Трампа
Меланія Трамп отримала лист від Путіна на її прохання повернути українських дітей
Меланія Трамп отримала лист від Путіна на її прохання повернути українських дітей
Росія потрапила до чорного списку ЄС через ризики відмивання грошей – Каллас
Росія потрапила до чорного списку ЄС через ризики відмивання грошей – Каллас

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua