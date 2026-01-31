Головна Світ Політика
search button user button menu button

Канада припинила видачу віз на території Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Канада припинила видачу віз на території Росії
фото з відкритих джерел

Причини такого рішення канадська сторона не пояснила

Канада припинила видачу віз на території Російської Федерації, зупинивши прийом документів у канадських візових центрах. Про це інформує Deutsche Welle, передає «Главком».

Згідно з офіційною інформацією, з 28 січня візові центри Канади в Росії залишаються відкритими, однак більше не приймають паспорти та документи для оформлення віз, що фактично означає припинення їх видачі на території РФ. Причини такого рішення канадська сторона не пояснила.

Водночас уряд Канади рекомендує громадянам Росії звертатися для оформлення віз до візових центрів за межами країни. Це стосується всіх основних категорій віз, включно з туристичними, діловими та імміграційними.

Раніше канадські візові центри діяли в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Єкатеринбурзі. При цьому можливість здати біометричні дані у цих центрах поки що зберігається.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив нову п’ятирічну стратегію у сфері міграції та візової політики, в якій Росія та Білорусь фактично розглядаються як ворожі держави. Хоча у візовій частині документа ці країни не згадуються безпосередньо, формулювання стратегії дають підстави для значного посилення обмежень, і подальша видача віз їхнім громадянам може вважатися недоцільною з міркувань безпеки. 

Читайте також:

Теги: документи Канада росіяни візи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У підручниках планують завершувати матеріал описом зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі у 2025 році
Російські вчителі скаржаться на підручники з історії від помічника Путіна
28 сiчня, 04:41
Росіяни скаржаться на низьку температуру у квартирах та відсутність гарячої води
Мешканці Енгельса, звідки РФ запускає ракети по Україні, замерзають без опалення
27 сiчня, 12:58
Бюветна мережа є тимчасовим джерелом води для містян у разі знеструмлення насосних станцій, поки роботу системи водопостачання не відновлять
Лівий берег Києва без води після обстрілів: як знайти бювет із генератором
20 сiчня, 13:30
У РФ вичерпується арсенал
Топ-5 міфів про непереможність РФ
9 сiчня, 16:03
Машина рятувальників на місці удару ворога у ніч на 9 січня 2025 року
Стало відомо, куди саме цілили росіяни під час нічної атаки на Київ 9 січня
9 сiчня, 14:36
У 2025 році на території України було заборонено для розповсюдження і демонстрування 7 фільмів
Держкіно заборонило в Україні показ низки фільмів у 2025 році (список)
7 сiчня, 16:21
РФ обстріляла Нікопольщину
Артилерія і FPV-дрони: ворог тероризував Нікопольщину, є руйнування
6 сiчня, 08:21
У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КамАЗ, який перевозив особовий склад ворожого підрозділу
На Кубані підірвався КамАЗ з окупантами (відео)
4 сiчня, 14:31
Росія завдала удару по Запоріжжю
Свириденко прокоментувала атаку на Запоріжжя
2 сiчня, 14:51

Політика

Канада припинила видачу віз на території Росії
Канада припинила видачу віз на території Росії
КНДР різко скоротила постачання зброї до Росії: у чому причина
КНДР різко скоротила постачання зброї до Росії: у чому причина
Трамп заявив про рамкову угоду про купівлю Гренландії. Нуук це відкидає
Трамп заявив про рамкову угоду про купівлю Гренландії. Нуук це відкидає
Рейтинг стрімко падає: Трамп втратив довіру навіть серед республіканців – опитування
Рейтинг стрімко падає: Трамп втратив довіру навіть серед республіканців – опитування
Тактичний відступ Трампа: The Guardian пояснює, як працює його улюблений політичний трюк
Тактичний відступ Трампа: The Guardian пояснює, як працює його улюблений політичний трюк
Польща звинуватила російські спецслужби у кібератаках на енергетику
Польща звинуватила російські спецслужби у кібератаках на енергетику

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua