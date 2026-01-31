Канада припинила видачу віз на території Росії

Причини такого рішення канадська сторона не пояснила

Канада припинила видачу віз на території Російської Федерації, зупинивши прийом документів у канадських візових центрах. Про це інформує Deutsche Welle, передає «Главком».

Згідно з офіційною інформацією, з 28 січня візові центри Канади в Росії залишаються відкритими, однак більше не приймають паспорти та документи для оформлення віз, що фактично означає припинення їх видачі на території РФ. Причини такого рішення канадська сторона не пояснила.

Водночас уряд Канади рекомендує громадянам Росії звертатися для оформлення віз до візових центрів за межами країни. Це стосується всіх основних категорій віз, включно з туристичними, діловими та імміграційними.

Раніше канадські візові центри діяли в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Єкатеринбурзі. При цьому можливість здати біометричні дані у цих центрах поки що зберігається.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив нову п’ятирічну стратегію у сфері міграції та візової політики, в якій Росія та Білорусь фактично розглядаються як ворожі держави. Хоча у візовій частині документа ці країни не згадуються безпосередньо, формулювання стратегії дають підстави для значного посилення обмежень, і подальша видача віз їхнім громадянам може вважатися недоцільною з міркувань безпеки.