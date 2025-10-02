«Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії

G7 має намір посилити тиск на країни, які продовжують закупівлю російської нафти

Міністри фінансів країн G7 провели онлайн-зустріч та ухвалили рішення вжити додаткових скоординованих заходів для тиску на Росію. Про це йдеться у спільній заяві «Групи семи», передає «Главком».

У повідомлення зазначено, що дії Росії, зокрема порушення повітряного простору НАТО, збільшення нападів на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель, є неприпустимими і підривають міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання.

«Наша мета – значно посилити стійкість України та знизити можливості Росії вести війну», – зазначили міністри фінансів. Вони погодилися, що час для масштабної ескалації санкцій настав, адже вже вжиті заходи, такі як підтримка програми МВФ та спеціальних позик, допомогли Україні в боротьбі з російською агресією.

Основні зусилля будуть зосереджені на зниженні економічної спроможності Росії вести війну. Міністри домовилися посилити обмеження проти ключових секторів російської економіки, таких як енергетика, фінанси, військово-промислова база та спеціальні економічні зони. Це включає санкції проти країн та організацій, які сприяють обходу санкцій та фінансують військові зусилля Росії.

Особливу увагу буде приділено експортному контролю російської нафти, що є основним джерелом доходів для Кремля. G7 має намір посилити тиск на країни, які продовжують закупівлю російської нафти після вторгнення в Україну, а також на тих, хто сприяє обходу санкцій.

Крім того, міністри фінансів обговорили важливість торговельних заходів, таких як введення тарифів та заборон на імпорт і експорт, для подальшого скорочення доходів Росії. Очікується поступове припинення імпорту вуглеводнів з Росії та введення обмежень для країн, що підтримують військові зусилля Кремля.

«Ці дії значно посилять тиск на Росію», – підкреслили представники G7, додавши, що вони продовжуватимуть тісну співпрацю з міжнародними партнерами для забезпечення ефективності санкцій. Урядові зустрічі в межах МВФ і Світового банку у Вашингтоні 15 жовтня стануть наступним кроком у просуванні цих заходів.

Раніше Bloomberg повідомляв, що країни «Великої сімки» наблизилися до того, щоб значно посилити санкції проти Росії.