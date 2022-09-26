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На російському газопроводі «Північний потік-2» сталася аварія

Надія Клочко
glavcom.ua
На російському газопроводі «Північний потік-2» сталася аварія
На російському газопроводі, який наразі не працює, різко впав тиск
фото з відкритих джерел

Причини аварії на одній із гілок «Північного потоку-2» наразі з’ясовуються

В одній з ниток російського газопроводу «Північний потік-2» різко впав тиск газу. Про це повідомляє оператор проєкту Nord Stream 2 AG.

«Надзвичайна подія на нитці «А» газопроводу «Північний потік-2». Сьогодні вночі диспетчер берегового майданчика «Північного потоку-2» зафіксував різке падіння тиску на лінії «А». Берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії були негайно оповіщені. Триває розслідування», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Морське управління Данії повідомило про витік газу біля берегів острова Борнгольм відразу за межами територіальних вод країни у винятковій економічній зоні Данії. Суднам радять обходити район надзвичайної події за 5 миль.

Як відомо, влада Німеччини зупинила процес сертифікації газопроводу «Північний потік-2» у лютому цього року, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також відомо, що США внесли проєктну компанію Nord Stream 2 AG до списку санкцій. Компанія була змушена розірвати контракти з персоналом через накладені санкції.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що процес сертифікації та запуску російського газопроводу «Північний потік-2» завершений. У Росії є інші можливості для поставок газу в Європу.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що у час, коли Росія воює проти України не повинно бути ведення бізнесу з країною агресором. Газопровід «Північний потік-2» має бути повністю демонтований

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Теги: Північний потік-2 росія

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