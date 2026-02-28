Головна Світ Політика
Al Jazeera: атаки на Іран – спільна військова операція США та Ізраїлю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Al Jazeera: атаки на Іран – спільна військова операція США та Ізраїлю
Ізраїльська армія оголосила надзвичайний стан
фото: АР

Ізраїльська армія оголосила надзвичайний стан і закликала громадян залишатися поблизу укриттів

Сьогоднішня серія атак на об'єкти в Ірані є результатом масштабної спільної військової операції збройних сил США та Ізраїлю. Американський посадовець на умовах анонімності підтвердив медіаресурсу Al Jazeera, що удари координувалися на найвищому рівні обох держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Хоча деталі операції наразі обмежені, видання підкреслює: атака такого масштабу по іранській території була б неможливою без прямого схвалення та активної участі США.

Мехран Камрава, директор відділу іранських досліджень Арабського центру досліджень, вважає, що головною метою атаки був саботаж дипломатичних зусиль.

«Як і минулого червня, схоже, що було розпочато атаку, спрямовану на зірвання переговорів між Іраном та США», – сказав Камрава.

«Я думаю, що Дональд Трамп загнав себе в кут, з якого він не міг вибратися. Так звана армада, масове нарощування військових сил, постійні зелені вогні Ізраїлю протягом останніх півтора року, і тому я думаю, що в багатьох аспектах ми знову бачимо, що ізраїльтяни змусили Дональда Трампа втрутитися, і він не міг сказати їм «ні» на цьому етапі», – пояснив Камрава.

Нагадаємо, Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження «негайного надзвичайного стану» на всій території країни та заявив про початок превентивних ударів по Ірану для усунення прямих загроз національній безпеці. В ізраїльських містах лунають сирени, а Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводить масштабну повітряну операцію проти інфраструктури «Хезболли» на півдні Лівану.

