Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Війна в Україні принесла вигоду ядерній енергетиці США – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Війна в Україні принесла вигоду ядерній енергетиці США – Bloomberg
Експерт спрогнозував потужне відновлення ядерної енергетики США
фото: Bloomberg

Bloomberg: війна в Україні штовхає США до розбудови атомної енергетики

Американські компанії із сектора атомної енергетики можуть отримати $2,7 млрд із федерального бюджету. Про це пише Bloomberg. За даними агентства, державні вливання пов'язані із забороною на ввезення російського урану, що, у свою чергу, стало наслідком війни в Україні. Автори статті нагадали, що довгий час у США існував скептицизм щодо реновації цього сегменту енергетичної інфраструктури, але зараз ситуація може змінитись.

Оглядач Bloomberg Opinion Ліам Деннінг у своїй авторській колонці переконує: якщо аргумент «отримання доларів і центів» для пожвавлення атомної галузі не спрацює, то скорочення залежності від російського імпорту є переконливим мотивом.

«Вважається, що зміна клімату стала каталізатором давно потрібного ренесансу ядерної енергетики США, але натомість мотивацією може стати війна в Україні. Це не найнадихаючіша історія повернення, але індустрія сприйме її після тривалого перебування в забутті», – пише Ліам Деннінг.

«Протягом багатьох років прихильники будівництва нових атомних станцій попереджали про наслідки для національної безпеки, пов'язані з ослабленням колись величезного ядерного потенціалу. Зараз цей аргумент на користь національної безпеки цілком може бути підтриманий...», – йдеться у публікації.

Експерт впевнений, що США вважають за краще виключити Росію з ланцюжка атомних поставок, не ризикуючи масштабними відключеннями електроенергії. У цьому підкреслюється вплив РФ на урановому ринку. На сировину з Росії припадає близько 40% усіх постачань.

2022 року 25% американських атомних електростанцій використовували саме російський уран. Більше того, зауважили в Bloomberg, Росія домінує у постачанні низькозбагаченого урану, необхідного для передових реакторних технологій.

Читайте також: Зелена і розподілена енергетика за два-три роки можуть компенсувати знищені потужності – глава «Укренерго»
Теги: США економіка війна атомная электростанция

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Усі втомились, але ніхто не втомився так сильно, як хлопці й дівчата на передовій»
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
15 травня, 19:00
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського за «статтею» Кримінального кодексу РФ
Зеленський у розшуку. Це відповідь Путіна на потенційні переговори
4 травня, 19:21
Російський ядерний ракетний комплекс на параді у Москві
Навіщо Путін дістав ядерний кинджал? Тема дня
22 травня, 21:05
США заохочує інші країни передавати Україні системи ППО Patriot
Очільник Пентагону звернувся з пропозицією до країн, які мають Patriot
30 квiтня, 21:51
РФ випустила по Одеській області крилаті ракети
Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені
5 травня, 10:48
Сєрдючка образила своїх глядачів
«Всьо харашо»? Мережа в шоці від російських співів Вєрки Сердючки
18 травня, 11:37
Схвалення плану Німеччиною може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до забезпечення нової допомоги Україні
Німеччина схвалила план Штатів про використання доходів від активів РФ – Bloomberg
21 травня, 09:08
Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2024 року
Вчора, 00:00
Припинення вогню надало б Росії можливість відновити деградовані сили
ISW пояснив, для чого Росії треба припинення вогню
25 травня, 07:20

Економіка

AliExpress перестав приймати рублі та надсилати замовлення до Росії
AliExpress перестав приймати рублі та надсилати замовлення до Росії
Війна в Україні принесла вигоду ядерній енергетиці США – Bloomberg
Війна в Україні принесла вигоду ядерній енергетиці США – Bloomberg
Західні компанії передумали залишати Росію – Financial Times
Західні компанії передумали залишати Росію – Financial Times
Найбільший НПЗ у світі купуватиме російську нафту за рублі – Reuters
Найбільший НПЗ у світі купуватиме російську нафту за рублі – Reuters
Сумарний світовий борг перевищив $315 трлн: деталі
Сумарний світовий борг перевищив $315 трлн: деталі
Ракети, які зможуть досягти Москви. Польща підписала угоду
Ракети, які зможуть досягти Москви. Польща підписала угоду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Нардеп б'є на сполох: уряд почав порушувати закон про мобілізацію
14K
На Білгородщині спалахнула колона військової техніки (відео)
9851
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн. Міграційна служба назвала причину
8032
Заборона онлайн-бронювання ліків: Мінохорони здоров'я назвало основну мету
6157
Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію
4712
Портников поставив на місце російську журналістку в «імперському батлі»: соцмережі в захваті

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua