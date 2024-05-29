Війна в Україні принесла вигоду ядерній енергетиці США – Bloomberg

Bloomberg: війна в Україні штовхає США до розбудови атомної енергетики

Американські компанії із сектора атомної енергетики можуть отримати $2,7 млрд із федерального бюджету. Про це пише Bloomberg. За даними агентства, державні вливання пов'язані із забороною на ввезення російського урану, що, у свою чергу, стало наслідком війни в Україні. Автори статті нагадали, що довгий час у США існував скептицизм щодо реновації цього сегменту енергетичної інфраструктури, але зараз ситуація може змінитись.

Оглядач Bloomberg Opinion Ліам Деннінг у своїй авторській колонці переконує: якщо аргумент «отримання доларів і центів» для пожвавлення атомної галузі не спрацює, то скорочення залежності від російського імпорту є переконливим мотивом.

«Вважається, що зміна клімату стала каталізатором давно потрібного ренесансу ядерної енергетики США, але натомість мотивацією може стати війна в Україні. Це не найнадихаючіша історія повернення, але індустрія сприйме її після тривалого перебування в забутті», – пише Ліам Деннінг.

«Протягом багатьох років прихильники будівництва нових атомних станцій попереджали про наслідки для національної безпеки, пов'язані з ослабленням колись величезного ядерного потенціалу. Зараз цей аргумент на користь національної безпеки цілком може бути підтриманий...», – йдеться у публікації.

Експерт впевнений, що США вважають за краще виключити Росію з ланцюжка атомних поставок, не ризикуючи масштабними відключеннями електроенергії. У цьому підкреслюється вплив РФ на урановому ринку. На сировину з Росії припадає близько 40% усіх постачань.

2022 року 25% американських атомних електростанцій використовували саме російський уран. Більше того, зауважили в Bloomberg, Росія домінує у постачанні низькозбагаченого урану, необхідного для передових реакторних технологій.