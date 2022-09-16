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Військові резерви Москви можуть бути менші, ніж вважалося, – міноборони Німеччини

Альона Боженко
glavcom.ua
Військові резерви Москви можуть бути менші, ніж вважалося, – міноборони Німеччини
Військові резерви Росії можуть бути значно меншими
фото: Reuters

Росії потрібно відремонтувати багато техніки

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявляє, що військові резерви Росії можуть бути меншими, ніж вважалося. Про це повідомляє Reuters.

«Російські військові наразі зазнали значних втрат – як в особовому складі, так і в техніці. Уявлення про те, що російські сили мають у своєму розпорядженні фактично необмежені військові засоби... не відповідає дійсності», – сказала Ламбрехт.

Міністр вважає, що уявлення про те, що російські сили мають у своєму розпорядженні фактично необмежені військові засоби не відповідає дійсності. За її словами, Росії потрібно відремонтувати багато техніки та важко набирати достатню кількість нового персоналу

«Буде дуже цікаво побачити, наскільки великі залишилися резерви російських військових насправді. Я думаю, що вони значно менші, ніж ми, ймовірно, думали спочатку», – заявила Ламбрехт.

«Буде дуже цікаво подивитися, наскільки великі залишилися резерви російських військових насправді. Я думаю, що це значно менше, ніж ми, вважали спочатку. Тим не менш, не варто обманювати себе: Росія далека від поразки і все ще має різні військові варіанти», – сказала Ламбрехт.

Міністр оборони Німеччини також наголосила, що Берлін готовий довгостроково підтримувати Київ.

Зауважимо, що російські загарбники розмістили навколо України 430 літаків та 340 вертольотів. Вони розміщені на 40 військових аеродромах в Білорусі, Росії та на території Криму. 

Нагадаємо, триває 205-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. 

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