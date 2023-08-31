Visa та MasterCard підвищать комісії для власників банківських карток

Комісійні збори підвищаться вже у жовтні поточного року

Visa та MasterCard – найбільші світові платіжні системи, які обслуговують мільярди клієнтів, причому їхній прибуток залежить і від комісій за проведення транзакцій. Стало відомо, що оператори систем мають намір збільшити комісійні збори, про що попереджає Bloomberg.

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У публікації йдеться, що комісії зростуть за всі операції з використанням банківських карток Visa та MasterCard – покупки в магазинах, кафе, ресторанах, оплата сервісів з послугами та ін. Підвищення зборів для клієнтів платіжної системи MasterCard може відбутися вже в жовтні поточного року, при цьому невідомо, на скільки вони зростуть. Що стосується Visa, то компанія також має намір підвищити комісійні збори в жовтні, після чого у квітні 2024 року зміни торкнуться кредитних та дебетових карток.

Станом на сьогодні не відомо, наскільки зростуть комісії при проведенні оплат за допомогою карток, але очікується збільшення загального доходу двох компаній на суму у $500 мільйонів.

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Варто відзначити, що основний дохід із встановленого комісійного збору забирає безпосередньо фінансова установа, яка випускає картки на основі платіжних систем.

Попри те, що розмір цього збору не дуже високий, клієнти все одно переплачують – це пов'язано з використанням кредитних карток, які відрізняються підвищеними комісійними зборами.

Нагадаємо, Приватбанк відновив послугу продажу валюти онлайн через Приват24. Сервіс запрацював після рішення НБУ і дозволяє банкам продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тис. грн на місяць. Продаж валюти онлайн здійснюється за поточним картковим курсом банку.

Також ми писали, що є одразу дві позитивні новини для власників карток «Ощадбанку»: одна стосується продовження терміну їхнього використання, а друга – скасування комісій. Дія всіх карток, термін використання яких має закінчуватися ще з 22 лютого 2022 року, автоматично продовжено до 31 грудня поточного. Крім цього, скасували комісію в 1% за конвертацію коштів при здійсненні операцій картками за кордоном.