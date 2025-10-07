Головна Світ Економіка
Витрати російського бюджету на утримання Путіна збільшаться до нового рекорду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Витрати російського бюджету на утримання Путіна збільшаться до нового рекорду
Утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд рублів
фото з відкритих джерел

Утримання Путіна обійдеться в суму, що перевищує річні бюджети бідних російських регіонів

Утримання диктатора Володимира Путіна та його адміністрації у 2026 році знову подорожчає для російських платників податків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Витрати за статтею «функціонування президента і його адміністрації» складуть 32,917 млрд рублів – тобто в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень, або 90 млн рублів на день.

У порівнянні з поточним роком (30,926 млрд рублів) утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд рублів і обійдеться в суму, що перевищує річні бюджети бідних російських регіонів (28,8 млрд рублів у Калмикії, 24,2 млрд рублів у Єврейському автономному окрузі).

Зокрема, у 2027 році фінансування Путіна і його адміністрації зросте на додаткові 809 млн рублів, до 33,726 млрд; а в 2028-му – ще на 906 млн рублів, до 34,632 млрд.

Нагадаємо, міністерство фінансів Російської Федерації запропонувало підвищити ставку податку на додану вартість із 20% до 22% із 2026 року. Мінфін РФ заявив, що підвищення податків буде «спрямоване насамперед на фінансування оборони і безпеки».

росія путін

