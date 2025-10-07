Витрати російського бюджету на утримання Путіна збільшаться до нового рекорду

Утримання Путіна обійдеться в суму, що перевищує річні бюджети бідних російських регіонів

Утримання диктатора Володимира Путіна та його адміністрації у 2026 році знову подорожчає для російських платників податків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Витрати за статтею «функціонування президента і його адміністрації» складуть 32,917 млрд рублів – тобто в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень, або 90 млн рублів на день.

У порівнянні з поточним роком (30,926 млрд рублів) утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд рублів і обійдеться в суму, що перевищує річні бюджети бідних російських регіонів (28,8 млрд рублів у Калмикії, 24,2 млрд рублів у Єврейському автономному окрузі).

Зокрема, у 2027 році фінансування Путіна і його адміністрації зросте на додаткові 809 млн рублів, до 33,726 млрд; а в 2028-му – ще на 906 млн рублів, до 34,632 млрд.

Нагадаємо, міністерство фінансів Російської Федерації запропонувало підвищити ставку податку на додану вартість із 20% до 22% із 2026 року. Мінфін РФ заявив, що підвищення податків буде «спрямоване насамперед на фінансування оборони і безпеки».