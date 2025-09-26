МОК відреагував на нагородження Путіним тенісисток Шнайдер і Андрєєвої

Шнайдер і Андрєєва у минулому році у нейтральному статусі стали срібними призерками Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет відповів на запит «Главкома»

Міжнародний олімпійський комітет відповів на запит «Главкома» щодо нагородження диктатором Володимиром Путіним нейтральних російських тенісисток Мірри Андрєєвої та Діани Шнайдер.

Путін нагородив росіянок, які у минулому році у нейтральному статусі стали срібними призерками Олімпіади-2024, медаллю ордену «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня.

«Главком» попросив МОК прокоментувати цю подію.

«Оскільки це була подія, що відзначала різні сектори громадянського суспільства й не обмежувалася лише учасниками Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, МОК не надаватиме коментарів більш ніж через рік після Ігор. Крім того, ми не можемо коментувати окремі випадки та рішення Ревізійної комісії. Вона розглядала спортсменів відповідно до рішення Виконавчого комітету МОК та встановлених принципів. Додати нам більше нічого», – зазначили у МОК.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».