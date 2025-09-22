США розкритикували РФ в ООН

Волтц: Я ще раз закликаю Росію, як постійного члена цієї Ради, підтримувати міжнародний мир і безпеку, поважати суверенітет своїх сусідів

На екстреному засіданні Ради безпеки ООН США засудили дії РФ через порушення її винищувачами повітряного простору Естонії та нещодавню атаку дронів по Польщі. Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волтц, передає «Главком».

«Колеги, лише дев'ять днів тому ця Рада зібралася, щоб обговорити порушення Росією повітряного простору Польщі великою кількістю військових дронів. На тому засіданні Сполучені Штати закликали Росію припинити війну в Україні та зупинити дії, які можуть призвести до ескалації конфлікту. Натомість 19 вересня Росія знову порушила повітряний простір члена НАТО, коли три озброєні військові літаки пролетіли 10 морських миль в естонському повітряному просторі, наблизившись на 15 миль до естонського парламенту», – йдеться у повідомленні.

Майк Волтц наголосив, що США підтримують союзників по НАТО в умовах цих порушень повітряного простору. «Сполучені Штати та наші союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Росія повинна негайно припинити таку небезпечну поведінку», – додав він.

«Тому я ще раз закликаю Росію, як постійного члена цієї Ради, підтримувати міжнародний мир і безпеку, поважати суверенітет своїх сусідів, припинити порушення їхнього повітряного простору. І я закликаю Росію вести прямі переговори з Україною, щоб покласти край цій війні», – підсумував дипломат.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії. За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».

До слова, російські винищувачі, які вторглися в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали італійських літаків місії НАТО з патрулювання Балтії. Про це повідомив високопоставлений військовий чиновник Естонії.