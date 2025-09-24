Головна Світ Політика
Путін призначив однокурсника Медведєва новим генпрокурором РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Кандидатуру Гуцана в Раду Федерації Путін вніс 18 вересня
фото: РИА

Олександр Гуцан народився в Ленінградській області

Російський диктатор Володимир Путін призначив Олександра Гуцана на посаду генпрокурора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Раніше Рада федерації завершила консультації щодо кандидатури Гуцана на посаду генпрокурора. Кандидатуру Гуцана до Ради Федерації Путін вніс 18 вересня.

Що відомо про нового генпрокурора РФ?

Олександр Гуцан народився в Ленінградській області. 1987 року закінчив юридичний факультет Ленінградського державного університету ім. А. А. Жданова (нині Санкт-Петербурзький державний університет). Був однокурсником заступника голови Ради безпеки, експрезидента Росії Дмитра Медведєва та міністра юстиції Костянтина Чуйченка.

З 2007 по 2018 рік – заступник генерального прокурора Росії. З цієї посади перейшов на посаду повноважного представника президента у Північно-Західному федеральному окрузі.

До слова, раніше російський диктатор Володимир Путін призначив нового командувача Сухопутних військ. Ним став Андрій Мордвічев – відомий застосуванням штурмів з високим рівнем втрат.

Також Путін призначив свою родичку Анну Цивільову на нову посаду у Міністерстві оборони. Відповідний указ оприлюднено на сайті Кремля. У документі вказано, що вона обійматиме пост статс-секретаря – заступника міністра оборони.

росія путін

