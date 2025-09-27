Аварійні генератори на межі: тривожний аналіз The Guardian про ситуацію на ЗАЕС

Запорізька АЕС понад 72 години без зовнішнього живлення

Зовнішнє енергопостачання окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції відсутнє понад три доби, що стало рекордним збоєм та викликало серйозні побоювання щодо безпеки найбільшої АЕС в Європі. The Guardian аналізує критичну ситуацію на ЗАЕС, пише «Главком».

Остання лінія електропередачі була відключена у вівторок о 16:56 з російського боку. Наразі станція працює завдяки аварійним дизельним генераторам, які підтримують системи охолодження та безпеки. У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) вже назвали ситуацію «глибоко тривожною».

Західні експерти підозрюють, що Москва свідомо створює кризу, аби зміцнити контроль над об’єктом. Є побоювання, що Росія може спробувати перезапустити один із реакторів і підключити його до своєї енергомережі, попри воєнні дії.

Фахівці Greenpeace застерігають: окупація станції перейшла в «критичну та потенційно катастрофічну фазу». Після аварії на японській Фукусімі у 2011 році стрес-тести показали: АЕС здатна витримувати до 72 годин роботи без зовнішнього живлення. Цей термін уже перевищено, і наслідки невідомі.

МАГАТЕ повідомило, що на станції вистачить пального для генераторів на 20 днів. Водночас генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підкреслив: втрата зовнішнього живлення значно підвищує ризик ядерної аварії.

За інформацією Greenpeace, Росія будує нову лінію електропередач до Запорізької АЕС через окуповані території. Аналітики припускають, що Кремль може представити себе як «рятівника», забезпечивши станцію електроенергією зі свого боку.

Експерти застерігають: якщо хоча б частина аварійних генераторів вийде з ладу, паливо в реакторах почне неконтрольовано нагріватися, що може призвести до розплавлення. Подібний сценарій стався у Фукусімі після землетрусу й цунамі 2011 року.

Нагадаємо, у вівторок, 23 вересня, на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами.

За інформацією «Укренерго», на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує. Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи дезінформаційну кампанію проти України.

Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив про ризики радіаційної аварії, зокрема, через окупацію РФ Запорізької АЕС