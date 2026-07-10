Ліквідатор аварії на ЧАЕС втратив дім під час атаки на Вишневе

Ліквідатор аварії на ЧАЕС Василь Мишинський розповів, як пережив атаку на Вишневе 6 липня

Василь Мишинський каже, що обстріл Вишневого 6 липня виявився для нього страшнішим за роботу на ЧАЕС

Під час російської атаки на Вишневе Київської області без житла залишився 75-річний ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Василь Мишинський. Про це йдеться в репортажі «Главкома» «Чорнобиль – це квіточки, порівняно з цим». Мешканці Вишневого – про пережиту трагедію».

Василь Мишинський, який має другу групу інвалідності, каже, що обстріл Вишневого 6 липня виявився для нього страшнішим за роботу на ЧАЕС.

«Чорнобиль – це квіточки, порівняно з цим. Я там на вертольоті засипав реактор. А тут прям по нас шурувало», – розповів чоловік.

Знайдені на згарищі нагороди Василя Мишинського за ліквідацію аварії на ЧАЕС фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

За словами Василя Мишинського, за однією адресою у постраждалому приватному секторі Вишневого проживали п'ять сімей: «У мене своя квартира, у дочки, у сестри... Усе згоріло. І кішки бідної нема. Не знаю, чи згоріла, чи ні…».

Після першої детонації чоловік зрозумів, що необхідно негайно залишати будинок.

«Вискочили на машині, тут уже пожежники бігли. Я хотів і дочку, і сестру забрати, але вони вже самі побігли. Телефон забув, і не було ні з ким зв'язку. То я машину відігнав і побіг назад, ховався від вибухів за деревами. Дорогою зустрів сусіда Колю, він каже: «Твої вже там, у підвалі». Так ми і зустрілися», – пригадав чоловік.

Нині він та його дружина залишилася без житла. Василь Мишинський зізнається: не має ні здоров'я, ні коштів, щоб самотужки відбудувати знищений вогнем дім.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський удар по Вишневому 6 липня припав по складу боєприпасів, що й стало причиною масштабних руйнувань і трагічних наслідків.

Як повідомлялося, місто Вишневе, що на Київщині, 6 липня зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни. Після масованої ракетної атаки РФ тут розпочалася потужна детонація вибухонебезпечних предметів. Вогонь випалив цілі вулиці, дев’ятеро людей загинули, ще десятки дістали поранення.

Через загрозу повторної детонації з постраждалого району було евакуйовано понад 500 людей. 7 липня у Вишневому було оголошено днем жалоби. Роботи з ліквідації наслідків цієї атаки тривають і досі.

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці з'ясувати обставини вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки і призвела до трагедії таких масштабів. Згодом Генштаб офіційно заявив: об'єкт у Вишневому, на якому після ракетного удару сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України.

«Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.